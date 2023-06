Kevin Hulsmans analyseert West-Vlaamse beloftetoppers: “Warre Vangheluwe heeft bewezen dat hij profrijp is”

Bondscoach Sven Vanthourenhout nam vorige week prompt zes West-Vlamingen mee naar een Nations’ Cup-vijfdaagse in Hongarije, Slovakije en Polen. En intussen won Warre Vangheluwe Gullegem Koerse tussen de profs. Straffe kost?

Kevin Hulsmans (45) volgt al jaren van nabij de Belgische jeugd op en is als ploegleider bij het Development Team van Soudal-Quick-Step de geschikte persoon om zijn licht over het West-Vlaamse U23-peloton te schijnen. De tussenstand in WestSprint gold als ideaal uitgangspunt.

1. Victor Vercouillie

283 punten. Uitslagen 2023: winnaar tijdrit Internationaal Beloften Weekend (3de eindstand), 3de BK tijdrijden, 3de eindstand Tour du Loiret. “Zelf zag ik hem nog niet aan het werk, al zag ik natuurlijk wel de uitslagen van zijn tijdritten. In die discipline is hij alleszins bij de beste renners.”

2. Warre Vangheluwe

255 punten. Uitslagen 2023: 1ste Youngster Coast Challenge, 3de eindstand Tour du Loir-et-Cher, 3de Omloop Het Nieuwsblad U23, 1ste Gullegem Koerse. “Warre ken ik goed, want ik ben zijn ploegleider. Me verrassen doet hij niet meer. Vorig jaar was hij ook al goed in de wedstrijden die hem liggen, alleen was het toen vaak net niet. Zijn zege in Gullegem mag je hoog inschatten, al is en blijft het een kermiskoers. Warre vindt het geweldig om met het WorldTourteam van Soudal-Quick-Step mee te rijden, maar voor mij persoonlijk steekt zijn zege in de Youngster Coast Challenge in Koksijde er bovenuit. Alle beste belofteteams waren daar, maar hij reed weg met Alec Segaert – toch niet de eerste de beste, kon met hem wedijveren en hem dan ook nog eens verslaan. Vorige winter was Warre al profrijp, maar greep hij naast een profcontract bij Team Flanders-Baloise. De voorbije koersen bewees hij dat hij zeker klaar is voor de stap. Ik was zelf lang genoeg profrenner om te beseffen wat Warre wel en niet kan, maar op zijn parcoursen kan hij zijn mannetje staan.”

3. Robin Orins

226 punten. Uitslagen 2023: 2de BK tijdrijden, 3de Parijs-Roubaix. “Ik heb hem vorig jaar zelf naar onze ploeg gehaald, maar Robin heeft vorige winter zelf beslist om niet te blijven. Ook hij is iemand die de stap naar de profs kan zetten. Hij kan tijdrijden, hij kan een stukje bergop en hij kan in een klein groepje een sprint winnen.”

4. Ramses Debruyne

190 punten. Uitslagen 2023: 4de Luik-Bastenaken-Luik U23, 11de eindstand Tour de Bretagne. “Wat Ramses als nieuweling en junior deed, was echt knap. Hij kwam dan ook met veel verwachtingen over naar de beloften, maar het heeft – vooral door blessures – lang geduurd vooraleer hij zijn stempel kon drukken. Ik vind hem wel een heel goeie renner. Iemand in wie ik geloof, alleen is het de vraag hoeveel tijd iemand krijgt om de stap hogerop te zetten.”

5. Jelle Harteel

188 punten. Uitslagen 2023: 4de GP Lillers, 10de Gent-Wevelgem U23. “Jelle is jong en heeft zeker nog tijd bij de beloften nodig om te groeien. Hij charmeert me wel, want hij kan een bergje over en hij kan sprinten. Alleen wordt bij Lotto-Dstny U23 vaak de kaart getrokken van de derde- en vierdejaars, zoals Jarne Van de Paar en Gianluca Pollefliet. Jelle zit nu vooral in een knechtenrol en zal geduld moeten uitoefenen.”

6. Jelle Vermoote

151 punten. Uitslagen 2023: 5de BK veldrijden, 4de eindstand Tour de Bretagne. “Jelle kan met een fiets rijden, dat zag ik al vaak. Alleen kan hij dit seizoen door herhaaldelijke pech nog maar weinig resultaten voorleggen.”

11. Jasper Dejaegher

101 punten. Uitslagen 2023: 1ste Wim Hendriks Trofee, 1ste in 5de rit Tour du Loir-et-Cher. “Een heel onregelmatige renner, dat ziet iedereen. Als hij goed is, is hij erbij. Maar vaak is hij er niet bij. Door blessures, door ziekte, door pech… Dat is bij hem opvallend. Maar als hij daarvan gespaard blijft, is hij een goeie renner.”