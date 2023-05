Junior Thiemen Bruyneel kijkt uit naar koers in Ingelmunster: “Op pinkstermaandag koersen bij opa”

Tweedejaarsjunior Thiemen Bruyneel lukte in het eerste deel van het seizoen één uitschieter. In Evergem sprintte hij in een kleine kopgroep naar de vierde plaats. In de andere koersen eindigde hij tussen plekken 30 en 50.

Izegem en de familienaam Bruyneel: de link is rap gelegd. “Johan Bruyneel is een neef van mijn papa”, verduidelijkt Thiemen. “Mijn broer Tristan heeft ook gekoerst, maar door zijn studies kapte hij ermee. Ik zet door. Inderdaad, in Evergem haalde ik een goed resultaat. Vorig jaar werd ik in Lendelede derde. Dat is mijn beste uitslag ooit.”

In Lendelede ging de leerling elektrotechniek met 12 naar de streep. Recent in Evergem maakte hij deel uit van een kopgroep van zes. “Een hele snelle wedstrijd”, benadrukt Thiemen. “Moeilijk om een vlucht te vormen. Rond halfweg lukte dat toch. Met zes draaiden we goed rond. In de sprint om de overwinning raakte ik niet verder dan de vierde plaats.” Bruyneel was wel tweede landgenoot in die uitslag, want de beste twee prijzen gingen naar buitenlanders.

“Neen, een gebrek aan durf om mee te gaan in een ontsnapping heb ik niet, alleen moet je een beetje geluk hebben om voorop te kunnen blijven”, gaat de pion van CT Luc Wallays-JRR verder. “Nu heb ik wat last van een verkoudheid. Het West-Vlaams kampioenschap in Torhout heb ik niet kunnen uitrijden. De kermiskoers in Harelbeke vorige donderdag wel, maar die in Kooigem vorig weekend niet. Toch denk ik dat ik er wat aan het doorkomen ben…”

Net op tijd voor een halve thuiskoers. “Zaterdag trek ik naar Klein-Sinaai, maandag koers ik in Ingelmunster”, blikt Bruyneel vooruit. “Mijn opa woont daar. Reden te meer om mijn uiterste best te doen.” (HF)