Junior Louis Delaere na eerste podium: “Ik heb het gevoel dat het nu de goeie kant opgaat”

Zondag trekt tweedejaarsjunior Louis Delaere naar Menen-Kemmel-Menen. Deze UCI-koers wordt tegenwoordig op een plaatselijke omloop gereden en gaat ook niet meer over de Kemmelberg. Delaere hoopt op goeie benen.

Half juni lukte Delaere, voor het tweede seizoen actief bij het Oost-Vlaamse Team Keukens Buysse, zijn eerste podiumplaats dit seizoen. In Passendale werd hij derde. De zege ging met ruime voorsprong naar Victor Vaneeckhoutte. In de sprint om plaats twee was Axel Vandamme sneller dan Delaere. “Neen, niet de eerste podiumplaats uit mijn carrière”, reageert Delaere. “Als tweedejaarsnieuweling kon ik in Elverdinge winnen. In Passendale had ik niet verwacht in aanmerking te komen voor het podium. Er stonden veel sterke junioren aan de start. Naast Victor Vaneeckhoutte was ook Yarno Van Herck daar. Iedereen keek naar die mannen.”

Choco

Vaneeckhoutte raakte in een groepje voorop, gooide iedereen uit het wiel en reed solo naar de streep. “Toen op zowat vier ronden van het einde de laatste man uit de kopgroep werd teruggepakt, viel het in het peloton stil en sprong ik”, gaat Delaere verder. “Nadat ik een halve ronde alleen reed, kwam mijn goeie vriend Thiemen Bruyneel aansluiten. Hij was al eens mee geweest in een ontsnapping, fris was hij niet meer. Zodat ik alleen verder moest. Even verder zag ik Axel Vandamme komen. Ik wachtte even op hem. Zo reden we samen naar de streep. Tegen dan zat ik ook al zo goed als volledig choco.” Zodat de snelle Vandamme makkelijk tweede werd. Na examens hervatte Delaere afgelopen weekeinde in Beernem met een 21ste plaats. “Na een korte competitiepauze was het even zoeken naar betere benen”, geeft de Izegemnaar toe. “Hopelijk heb ik die tegen de start van Menen-Kemmel-Menen terug. Begin dit seizoen reed ik ook al de Guido Reybrouck Classic, een andere UCI-wedstrijd. Daar ging het niet zo goed.”

Voetbal

Sinds eind maart zette de student elektriciteit op conditioneel vlak al een aantal stappen. “In het eerste deel van het seizoen ging het wat op en neer, nu lijkt het de goeie kant uit te gaan”, aldus Delaere, die begon te koersen nadat hij in het voetbal een kruisbandletsel opliep. “Geen contactsporten meer, niet meer gaan lopen, kreeg ik toen van de dokter te horen. Ik begon te fietsen, had vlug de smaak te pakken en kwam als eerstejaarsnieuweling in competitie. Toen nog bij Jonge Renners Roeselare. Omdat ik daar niet zo superveel kansen kreeg, stapte ik vorig jaar over naar Keukens Buysse.” (Hans Fruyt)