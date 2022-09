Jelle Harteel pakt wegens ziekte net naast eindzege in Road Series

Eerstejaarsbelofte Jelle Harteel heeft net naast de eindoverwinning in de Road Series gegrepen. De 19-jarige Adinkerkenaar werd in de aanloop naar de laatste manche in Angreau ziek. “Ik ben al anderhalve week aan het hoesten en heb er toch veel last van. We weten niet wat er juist scheelt, maar het is geen corona.”

In de eerste tussensprint van de laatste manche graaide de renner van Lotto-Soudal U23 wel nog een puntje mee. “Maar daar heb ik mijn enige cartouche verschoten. Ik voelde me echt niet goed. Ik had geen kracht. Het liep voor geen meter.” In het eindklassement van het Belgisch-Nederlandse regelmatigheidscriterium finishte Harteel wel nog knap als vierde en beste jongere. “Dat was voor het seizoen het doel, maar ik ben toch ontgoocheld. Zonder pech had ik zeker gewonnen. Maar dat hoort erbij.”

Als leider reed de Adinkerkenaar vaak in de gele trui rond. “Dan rijdt iedereen natuurlijk op je wiel. In de Omloop Het Nieuwsblad was het ook zo. Iedereen mocht weg, behalve ik.”

Geen crossen

Morgen staat de GP Rik Van Looy op het programma, maar vooral Parijs-Tours staat met rood aangekruist. “Met die gravelstroken is dat parcours me op het lijf geschreven. Hopelijk mag ik ook naar de Ronde van Lombardije.”

Deze winter laat Harteel het veldrijden helemaal links liggen. “Ik wil frisser aan het wegseizoen kunnen beginnen. Mijn beste seizoenen waren na winters waarin ik niet kon crossen door ziekte.”

Ook volgend jaar komt hij uit voor de Lottobeloften. “Sport Vlaanderen heeft wel gebeld, maar ik heb bewust gekozen om bij Lotto te blijven. Ik voel me daar goed en we zullen als continentale ploeg een nog mooier programma mogen rijden.” (AC)