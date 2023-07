Jelle Harteel knap vijfde in Franse kasseikoers: “Gokken en verliezen hoort bij de koers”

Tweedejaarsbelofte Jelle Harteel acteert al een heel seizoen op hoog niveau, maar kon nog geen dikke vis binnenhalen. De 19-jarige Adinkerkenaar finishte zondag wel knap als vijfde in de Noord-Franse Grand Prix de Pérenchies.

“Ik ben content met die uitschieter in een 1.2-koers met een sterk deelnemersveld”, reageert Harteel. “Het werd ook tijd, want ik heb met goede benen vaak tegenslag gehad en voor de ploeg moeten werken.”

De renner van de opleidingsploeg van Lotto – Dstny verscheen telkens op de voorposten toen in de plaatselijke rondes de kasseistrook werd aangesneden. “Na vier of vijf keer scheurde het en reden we weg met acht man. Op twee kilometer van de meet zijn er nog twee weggereden. Die drie jongens van Roubaix demarreerden elk om beurt, waardoor ik al een paar keer een gat had dichtgereden. Gokken en verliezen hoort bij de koers.”

Ook op de echte kasseien van de Hel van het Noorden bewees de Adinkerkenaar al dat hij uit het goede hout gesneden is. “Ik voelde me daar misschien wel de beste man in koers, maar heb het ploegenspel gespeeld.”

Met de profploeg van Lotto – Dstny finishte hij vervolgens 37ste in de Antwerp Port Epic. “Dat was heel leerrijk, maar ik wist op voorhand dat ik moest werken voor Florian Vermeersch. Ik ben wel benieuwd hoe ver ik anders was geraakt.”

Parijs-Tours

In de Hel van Voerendaal in Nederlands-Limburg hoopt de tweedejaarsbelofte zondag opnieuw mee de finale te kleuren. Daarna volgt ook de Ronde van Namen. “Misschien rij ik ook nog een paar lokale wedstrijden in de aanloop naar het BK. Daarnaast hoop ik misschien nog op een selectie voor het EK, want dat parcours op de VAM-berg moet me liggen. Ook Parijs-Tours zou ik graag nog rijden. Het doel is om dit seizoen toch nog een UCI-koers te winnen.” (AC)