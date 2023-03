Jasper Verbrugge ambitieus na eerste zege: “Dit seizoen zou ik graag vijf tot tien keer winnen”

Tweedejaarsnieuweling Jasper Verbrugge (16) uit Lichtervelde heeft een eerste zege beet. In Ichtegem sprintte de pion van Jonge Renners Roeselare het snelst. Zondag rijdt hij in Boezinge de nieuwelingenversie van Gent-Wevelgem. Aan ambitie heeft hij alvast geen gebrek.

“Gent-Wevelgem eindigt vaak op een massaspurt”, weet Verbrugge. “Ook al ben ik niet slecht in de spurt, toch ga ik proberen voor wat afscheiding te zorgen. Ik ben zeker niet de sterkste sprinter onder de nieuwelingen.”

Dus gaat hij proberen het koersverloop te beïnvloeden. Wat hij ook deed tijdens de kermiskoers in Ichtegem. “Ik ging met Lowie Baeck van Avia-Rudyco in de aanval”, blikt hij terug. “We waren nog maar zeshonderd meter in de aanval en hadden al zeventien seconden voorsprong, toen de wedstrijd werd geneutraliseerd. Door een valpartij in het peloton was de ambulance weg en moesten we even wachten tot ze terug was.”

Na de herstart draaide de wedstrijd uit op een sprint. “Op het klimmetje richting de finish zat ik ideaal: in derde positie en centraal”, zegt Verbrugge. “Zo kon ik naar de overwinning spurten. Vorige zaterdag werd ik in het Henegouwse Pommeroeul tweede, na Kyano Cottignies. Hij reed alleen weg. Anderhalve ronde van het einde ging ik alleen in de tegenaanval. Net iets te laat: ik strandde op tien seconden van Kyano.”

Al vijf keer top tien

Dat was, op vijf koersen, de vijfde toptiennotering voor de nieuweling uit Lichtervelde. “Voor het begin van het seizoen had ik gedacht dat ik bij de betere renners zou behoren, maar ik heb nooit gedacht dat ik mijn derde koers al zou winnen. Heel tof om zo aan het seizoen te kunnen beginnen.”

Wat betekent dat de vierdejaarsstudent Latijn in Torhout heel ambitieus naar het vervolg van het seizoen lonkt. “Ik hoop vijf koersen te winnen. Als dat kan, wil ik zo dicht mogelijk bij tien zeges geraken. Hopelijk kan ik ook één grote wedstrijd op mijn naam zetten. In de eindstand van de Topcompetitie wil ik de top tien halen.”

Onder meer de klimkoersen in Herbeumont (4/7) en Couvin (10/8) staan op de kalender van de Topcompetitie. Samen met Vezin (16/4), Vorselaar (14/5), Ronde van Vlaanderen (21/5), Jemeppe (24/9) en Affligem (8/10). “Vorig jaar was ik in Herbeumont elfde”, herinnert Verbrugge zich. “Couvin verliep minder goed. Die dag was het heel warm, 32 graden. Daar kan ik niet zo goed tegen. In de laatste ronde gaf ik op.”