Jasper Dejaegher wordt prof bij Team Flanders-Baloise: “Op BK mogen we met ons team met ambitie starten”

Jasper Dejaegher (22) wordt volgend jaar prof bij Team Flanders-Baloise. Hij maakt z’n droom waar. De Gistelnaar kan nog één of twee kersen op de taart zetten. Door Belgisch kampioen te worden én de Road Series U23 te winnen.

Dinsdag reed Dejaegher Tour of Leuven. Hij hield stand in de eerste grote groep en werd 36ste. Zondag koerst hij weer bij de beloften. In Putte, nabij Mechelen, doet hij een gooi naar de Belgische U23-titel. We kunnen ons inbeelden dat hij wel eens aan die titelstrijd denkt.

Offensief koersen

“Ja en neen”, reageert de laatstejaarsbelofte. “De driekleur is een mooie trui. Maar veel renners maken kans. Ik vermoed dat het parcours in Putte biljartvlak is. Dus wordt het een loterij. Is er een ploeg die aanstuurt op een massaspurt? Daar zal het een beetje van afhangen. Zoals vorig jaar in Sint-Lievens-Houtem zullen er wel veel voor de aanval kiezen.”

Bij Lotto Dstny kunnen ze de kaart van snelle mannen als Gianluca Pollefliet of Tijl De Decker trekken. De vraag is of ze bij de Belgische beloftenploeg nog allemaal aan hetzelfde zeel trekken. Twee weken geleden maakte het team bekend dat voor 2024 elf nieuwe renners werden aangetrokken. Wat betekent dat heel wat jongens van het huidige team zullen moeten vertrekken.

“De renners van het Soudal-Quick.Step Devo Team zullen zondag offensief koersen, dat doen ze altijd”, weet Dejaegher, lid van het Circus-ReUz-Technord Team. “Wij zullen dat ook doen. Maar ik kan ook op mijn spurt rekenen. Met ons team mogen we zeker met ambitie starten. Inderdaad, we zitten reeds aan twintig overwinningen dit jaar. Voor een nieuwe ploeg is dat een beetje zot. Bovendien zeges met verschillende renners. Denk dat ploegleider Kevin Van Melsen voor de start van het seizoen zich liet ontvallen dat hij op het einde van de rit met zes overwinningen content zou zijn.”

Wind

Het zijn er nu al veel meer. Een garantie op de Belgische beloftentitel is dat niet. In Putte wordt een opvolger voor Jarne Van de Paar gezocht. Met zes zeges zal de concurrentie zondag wel eens naar Jasper Dejaegher lonken. “Ik hoop dat er wat wind staat”, blikt Dejaegher vooruit. “In Putte zal dat niet evident zijn. Draait het uit op een massaspurt, dan zullen 50 renners denken dat ze kampioen kunnen worden. Ik heb ook Oudenburg en Angreau, de twee resterende manches van de Road Series, op mijn kalender gezet. In die competitie voer ik het rushesklassement aan en sta ik in het algemeen klassement op zes punten van leider Huub Artz”, besluit Jasper Dejaegher. (HF)