Jasper Dejaegher in zijn sas bij opleidingsploeg Intermarché: “Als laatstejaarsbelofte wel het jaar van de waarheid”

Als laatstejaarsbelofte hoopt Jasper Dejaegher een heel seizoen op hoog niveau te presteren. De 22-jarige Gistelnaar moest Brussel-Opwijk door ziekte wel aan zich voorbij laten gaan. “Gelukkig voel ik me nu beter en zit ik al terug op de fiets.”

Zonder Jasper Dejaegher pakten de jongens van Circus – ReUz – Technord zondag de overwinning en de tweede plaats in Brussel-Opwijk. “Ik ben natuurlijk trots op de ploeg, maar het piekt toch dat ik er niet bij kon zijn. Ik ben vorige week woensdag ziek geworden, dus hebben we wijselijk beslist om niet te starten.” De Belgisch kampioen strandracen kampte enkele dagen met koorts.

Vanuit het Waalse MINI Discar stroomde de Gistelnaar vorige winter door naar het development team van WorldTour-formatie Intermarché – Circus – Wanty. De beloften en de profs gingen in december samen op stage. “Ik heb echt wel mijn ogen uitgekeken en heel veel bijgeleerd. Plots zat ik aan tafel met mannen waar ik vroeger als klein manneke naar opkeek, zoals Rui Costa, Mike Teunissen en Taco van der Hoorn. Ook Biniam Girmay was heel sympathiek toen hij na zijn ritzege in Altea een praatje kwam maken. Het was trouwens de bedoeling dat ik in het Portugese Figueira al een profkoers ging rijden, maar dat ging door lichte knieklachten niet door.”

Aanvankelijk zou de vierdejaarsbelofte dit weekend naar Frankrijk trekken voor de Grand Prix de Lillers. “Maar we hebben beslist om nog een weekje door te trainen, zodat ik zeker 100 procent in orde ben. Mijn precieze programma mag ik nog niet bekendmaken van de ploeg.” (lacht)

Op hoog niveau

Dejaegher hoopt in april en mei te schitteren in enkele manches van de Road Series. Met zijn technische kwaliteiten kijkt hij uiteraard ook uit naar een wedstrijd zoals Parijs-Roubaix. “In Nederland zijn er normaal ook een paar koersen met stukken off-road, wat past bij mijn profiel. Van de ploeg krijg ik absoluut geen druk, maar ik leg mezelf wel druk op. Als laatstejaarsbelofte is dit het jaar van de waarheid. Ik zit ook bijna op het einde van mijn studies, dus moet na dit seizoen duidelijk worden of ik eventueel prof kan worden. Mijn hoofddoel is om dit jaar eens een lange periode op hoog niveau te presteren.” (ACK)