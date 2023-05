Henri Naessens naar LBL, de Ronde én Alpenklassieker

Enkele weken terug veranderde Henri Naessens (17) van club. De junior uit Meulebeke voelde dat hij, na het vertrek van ploegleider Rik Devoogdt, bij Crabbé-Chevigny weinig kansen ging krijgen. Hij draagt nu het shirt van het Nederlandse team Willebrord Wil Vooruit.

De tweedejaarsjunior mocht met z’n nieuwe ploeg in het Baskenland al de tweedaagse Gipuzkoa Klasikoa rijden en stond vorige zaterdag in Bavikhove aan de start van E3 Saxo Classic Juniors. Die wedstrijd liep niet goed af. “Net voor de Kortekeer, de derde van negen hellingen, was er een massale valpartij”, zucht Naessens. “Ik denk dat we met dertig man tegen de grond gingen. Lichamelijke averij liep ik niet op, mijn fiets was wel volledig kapot. Ik nam een andere fiets, maar zat dan al vijf minuten achter op de kop van de koers. Ter hoogte van mijn ouders ben ik gestopt.”

Beunhaascollega’s

Om wat competitie in de benen te hebben trok Naessens daags nadien naar Ruddervoorde. Hij sloot die kermiskoers als tiende af. Zaterdag komt hij in Bastenaken aan de start van de juniorenversie van Luik-Bastenaken-Luik. Met maatje Lars Vanden Heede maakt hij vrijdag al de verplaatsing. “Samen met Maxence Boelaert en Lars Vanden Heede vormen we een klein trainingsgroepje. We doopten ons tot de ‘Beunhaascollega’s’”, verduidelijkt Naessens.

“Ik kijk uit naar Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar kroop ik in de vroege vlucht. Ik denk dat we circa 80 kilometer voorop reden. Op de voorlaatste klim werden we gegrepen. Dit keer ga ik proberen de finale te rijden.” De meeste juniorenkoersen gaan over 120 km. De komende weken krijgt Naessens van Willebrord Wil Vooruit nog een aantal kansen. Hij rijdt de Ronde van Vlaanderen (21 mei) en de Alpenklassieker (3 juni). (HF)