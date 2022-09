Gilles Borra kijkt na pechseizoen uit naar 2023: “Volgend jaar opnieuwop continentaal niveau”

In 2016 won Keiemnaar Gilles Borra (24) WestSprint als junior, maar doorstoten naar de profs zat er nog niet in. Dit jaar kwam de Keiemnaar uit voor Minerva, in 2023 rijdt hij voor een andere continentale ploeg: Geofco-Doltcini Materiel Velo.com. “Ik zou graag eens een seizoen zonder pech willen afwerken.”

Gilles Borra was één van de beste junioren van zijn generatie, bekroond met onder meer een ritzege in de prestigieuze driedaagse Aubel-Thimister-La Gleize waar hij in de eindstand alleen de Deense wereldkampioen Mikkel Bjerg, intussen knecht van Tadej Pogacar, voor zich moest dulden. Als belofte wisselde Borra goeie met minder goeie momenten af, maar liet hij geregeld flitsen van talent zien. Ook dit jaar, zijn eerste op continentaal niveau bij Minerva Cycling Team. “Maar toch was het een echt pechseizoen”, benadrukt Borra. “Dat het maar snel 2023 is. Mijn ploeg stopt ermee, al vond heb intussen al onderdak. Vorige week tekende ik bij Geofco, ook een continentale ploeg. Ik kwam recent met hun manager in contact en ben vrij snel met hem tot een akkoord gekomen. Als elite zonder contract. Een bewuste keuze, want op continentaal niveau verdien je sowieso niet veel. Ik heb intussen een eigen zaak – een beetje zoals Bol.com, maar dan kleinschaliger – en dat is een even belangrijk onderdeel in mijn leven. Ik ben actief als groothandelaar in fris- en zuiveldranken en binnenkort komt er in ons land een online store waarbij mensen via het internet drank kunnen bestellen die gratis aan huis geleverd wordt.”

Veel pech in 2022

Borra kijkt niet meer zo graag terug op de voorbije campagne. “Er staan nog drie wedstrijden met de ploeg op het programma, maar weet nog niet of ik zal starten. 2022 is niet mijn jaar geworden. Het begon vorige winter al, toen ik ik tijdens mijn rustperiode met een opstoot van het vermoeidheidssyndroom af te rekenen kreeg en een maand later ben beginnen te trainen. Vervolgens viel ik tijdens mijn stage in het zuiden twee keer ziek. Daarna begon ik mijn seizoen redelijk goed op Mallorca, waar we tussen de profs van start gingen, en won ik zelfs een rit in de Arden Challenge, maar daarna sukkelde ik van het ene in het andere. Ziekte, hier en daar een valpartij, een spierscheur… Ik was tevreden over mijn niveau in de Baloise Belgium Tour, maar ook daar werd ik in de eerste rit al meteen door kettingproblemen teruggeslagen. Vanaf de zomerperiode is het nooit meer goed gekomen. Intussen sukkel ik met een infectie tussen mijn oor en neus. Frustrerend.”

Of Borra nog van een toekomst als prof droomt, laat hij in het midden. “Weet je, ik wil eerst en vooral eens een jaar zonder pech doormaken. Een seizoen waarin alles in zijn plooi valt en ik kan zien waar ik echt kan geraken. In 2022 heb ik de bevestiging gekregen dat ik iets kan tussen de profs, maar ik kreeg nooit de kans om te tonen tot waar precies. In 2023 start ik met een propere lei. Ons seizoen beginnen we in Dubai, waarna we vooral in het Belgische werk actief zullen zijn. Ook twee of drie rittenkoersen in het buitenland, zoals de Ronde van Luxemburg, staan op het programma van mijn nieuwe ploeg. Men zegt dat er na enkele seizoenen vol pech ook wel eens een boerenjaar tussenzit. Ik zal het maar geloven zeker?”