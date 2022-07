Gilbert Vandromme organiseert 25ste criterium Poperinge: “Zonder hoogtestage stond Thibau Nys aan de start”

Vrijdag 8 juli vindt in Poperinge het 24ste criterium voor eliterenners zonder contract en beloften plaats. De renners starten om 19 uur en worden omstreeks 20.45 uur aan de aankomst in de Doornstraat verwacht. De bekende speaker Gilbert Vandromme organiseert de wedstrijd.

Met Belgisch kampioen Tom Timmermans, Sven Noels, West-Vlaams kampioen Jo Maes, Rutger Wouters, Lars Van Coppenolle, Niels De Rooze en thuisrijder John-Ross Clauw verschijnen er heel wat mooie namen aan de start. Maar evengoed had ook de Europese kampioen bij de beloften, Thibau Nys, aan het vertrek gestaan.

“Enkele maanden geleden was Sven Nys aanwezig in Poperinge om een speech te geven en toen heb ik hem aangesproken”, vertelt Gilbert. “We waren bereid om een forse som op tafel te leggen om Thibau aan de start te kunnen krijgen, maar Thibau is jammer genoeg op hoogtestage dan. Hij rijdt de Ronde van de Toekomst eind augustus en wil zich daar optimaal op voorbereiden. Het is echt doodjammer, want hij ging nog meer volk naar hier lokken. Nu Thibau niet meedoet, is Rutger Wouters voor mij de grote topfavoriet. Hij werd vorig jaar tweede na Thomas Joseph en won dit seizoen al zeventien koersen. Ook van thuisrijder John-Ross Clauw verwacht ik veel.

Drie Australiërs

Lars Van Ryckeghem had gezegd dat hij ging deelnemen, maar voorlopig is hij nog niet ingeschreven. Lars was een groot talent bij de jeugd, maar plots hing hij de fiets eventjes aan de haak. Ik hoop dat we hem in actie zullen zien. Ook een drietal Australiërs zijn van de partij. Voorlopig zijn er 50 renners ingeschreven, maar het blijft afwachten. In Staden gingen er ook 50 deelnemers zijn, maar uiteindelijk zijn er na een paar afzeggingen, slechts 46 vertrokken.”

Volgend jaar zal het de 25ste editie zijn. “Ik ben er al bij van in het prille begin”, deelt een trotse Gilbert ons mee. “Het is en blijft de mooiste wedstrijd op de kalender. Ik steek er mijn hart en ziel in, want we zijn amper met twee organisatoren en enkele medewerkers. Ik haal sponsorgeld op, contacteer de renners en zorg dat alle papierwerk in orde is. Volgend jaar willen we er een extra speciale editie van maken. De wedstrijd vindt pas om 19 uur plaats omdat de mensen dan gedaan hebben met werken. Ook sommige renners hebben een vaste job overdag en zouden anders niet aanwezig kunnen zijn. Ik vind het startuur ideaal. Hopelijk komt er veel volk en krijgen we een mooie wedstrijd te zien”, besluit Gilbert.