Gianni Bossuyt over de glansprestaties van zus Shari: “Elk jaar opnieuw blijft ze ons verbazen”

In het dameswielrennen is Shari Bossuyt een van de sterkhouders van onze streek. Vorig jaar nog Belgisch kampioene tijdrijden bij de dames beloften, vierde in het BK op de weg en daarnaast nog goed voor een handvol ereplaatsen. Haar broer Gianni, zelf ex-wielrenner, is een van de grootste supporters van Shari.

“Wat ze allemaal doet op de fiets is ongelooflijk, elk jaar blijft ze ons verbazen. Zelfs nu ze de overstap gemaakt heeft naar de WorldTour, het hoogste niveau dat er is, blijft ze stappen vooruit zetten. We zijn benieuwd wat ze nog allemaal in haar mars heeft.”

“Ik vind het eigenlijk opvallend dat ze dat tot nu toe altijd met relatief weinig training gedaan heeft. Nu rijdt ze in de Canyon-Sram ploeg waar dat wel allemaal wat gestructureerder aangepakt wordt en ze wat meer gericht is gaan trainen, dus dat belooft”, aldus Gianni.

Parijs-Roubaix

“Op haar programma voor de komende weken heb ik niet zo’n goed zicht, maar ik denk dat ze wel heel graag klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zou rijden. Of ze er ook effectief zal starten, hangt natuurlijk af van de selecties in de ploeg. In Roubaix heeft ze volgens mij de meeste kansen om hoge ogen te gooien, maar het is natuurlijk te zien welke rol ze in de ploeg toebedeeld krijgt.”

“Moet ze vooral in dienst rijden of krijgt ze vrijgeleide, dat bepaalt natuurlijk veel. In dat laatste geval zie ik ze, zonder tegenslagen, in de top-twintig eindigen. Vorig jaar slaagde ze er al in om na een val nog terug te keren tot de 37ste plaats.”

(RRK)