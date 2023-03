Geen Ronde van Algerije voor Alex Vandenbulcke: “Organisatie vergat onze visa aan te vragen…”

Op het ogenblik dat u deze lijnen leest had Alex Vandenbulcke (21) in de Ronde van Algerije moeten zitten. Door een visumprobleem is de Izegemnaar niet kunnen afreizen naar het Afrikaanse land. Ook de ploeg bleef in België.

Met een proloog ging de Ronde van Algerije dinsdag van start. De renners van Tarteletto-Isorex ontbraken op de definitieve deelnemerslijst van deze tiendaagse categorie 2.2. Op z’n sociale media liet Alex Vandenbulcke zijn gevoelens de vrije loop. “Woorden kunnen niet uitdrukken hoe groot mijn ontgoocheling is. Vijf uur voor we zouden vertrekken kregen we te horen van de organisatie van de Ronde van Algerije dat ze onze visa vergaten aan te vragen… We mogen het land niet binnen. De ploeg probeerde er nog een mouw aan te passen. Tevergeefs. Dit is een enorme ontgoocheling. Die Ronde van Algerije was dit seizoen mijn eerste doel.”

Tot zo ver de droevige Facebookpost van de Izegemnaar. Teammanager Peter Bauwens, die zelf ook de verplaatsing naar Algerije ging maken, neemt een deel van de schuld voor het missen van tien dagen koers in mooi weer op zich. Wie op vakantie gaat naar het grootste Afrikaanse land heeft een visum nodig. Dit document moet enkele weken voor vertrek aangevraagd worden. Volgens Peter Bauwens geldt voor wielerploegen een andere regeling.

Waasland

“Met Tarteletto-Isorex reden we de voorbije jaren meerdere keren de Ronde van Rwanda, Antalya en Iran”, verduidelijkt Bauwens. “Het visum van renners en omkadering werd telkens bij aankomst op de luchthaven van het land geregeld. De organisatie van die rittenkoersen stond daar voor in. Zowel in Rwanda, Turkije als Iran. Mits betaling van 70 of 80 euro per persoon van de ploeg raakte dat visum in orde.”

Niet zo voor Algerije bleek maandag, enkele uren voor de afreis. “De voorbije weken stelde de organisatie van de Ronde van Algerije via mail veel vragen, maar geen woord over een visum”, gaat Bauwens verder. “Zondagavond schoten de organisatoren in actie. Alle pogingen om dat nog in orde te krijgen mislukten. Dus hebben we de trip moeten annuleren. Inderdaad, tijdens de voorbereiding had ik zelf aan de nodige visa kunnen denken.” Vermoedelijk zullen Vandenbulcke en ploegmaats – ook Gianni Marchand zou de Algerijnse etappekoers rijden – zondag tussen Lokeren en Kemzeke de Omloop van het Waasland, de eerste profkermiskoers van het seizoen, rijden. (HF)