Gaetan Warnier rijdt lastige Tour du Valromey: “Ik probeer mijn etappes eruit te pikken”

Tweedejaarsjunior Gaetan Warnier rjjdt momenteel de prestigieuze Tour du Valromey. De Franse rittenkoers is niet op het lijf geschreven van de Gistelnaar, die morgen achttien wordt. “Maar ik hoop me wel te bewijzen.”

“Voor mij is het parcours wel redelijk lastig, want ik ben niet echt een klimmerstype. Dat heb ik ook gevoeld in Herbeumont en in de Condroz.” Naar de ploegentijdrit keek de renner van EFC-L&R-Van Mossel uiteraard wel uit. “Dat doe ik graag. Ik zal ook proberen mijn etappes eruit te pikken. De tweede en derde rit liggen me iets meer, dus zal ik proberen mee te gaan in de ontsnapping.”

Na een aarzelende seizoensstart zette Gaetan begin mei een erg sterke reeks neer. Naast een zege in Zwevegem pakte hij ook drie derde plaatsen. “Mijn podiumplaats op het PK in Torhout vond ik mooier dan die overwinning. En ook in de laatste rit van de Ster van Zuid-Limburg zette ik een hele goede prestatie neer.”

Tijdens zijn succesvolle examens Industriële Wetenschappen aan het VTI van Oostende laste de Gistelnaar een korte pauze in. “Hopelijk kom ik sterker uit Valromey. Dit seizoen hoop ik nog eens dicht te komen in een interclub. Nog eens een kermiskoers winnen zou ook mooi zijn, maar dat is nu minder belangrijk.”

Corona, ideaal

Als tweedejaarsjunior denkt Warnier immers al aan de overstap naar de beloften. “Ik wil me kunnen bewijzen. Het is een grote stap, maar het is ook een categorie van vier jaar. Ik weet dat het eerste jaar wat wennen zal zijn.”

De talentvolle hardrijder is nog een vrij nieuw gezicht in het peloton. “Ik heb altijd gevoetbald bij Gistel, maar wou altijd al koersen. Corona bleek een ideaal moment om te beginnen.” (AC)