Gaëtan Verleyen na winst in Ronde van Vlaams-Brabant: “Op het BK ga ik voor meer dan gewoon meerijden”

Gaëtan Verleyen boekte twee weken geleden in de Ronde van Vlaams-Brabant zijn grootste triomf van het seizoen. In die vijfdaagse reed hij op lastige parcoursen en in dito weersomstandigheden naar de eindzege. Dat smaakt natuurlijk naar meer. Misschien volgend weekend al, op het Belgisch kampioenschap?

“In het weekend vóór die ronde was ik twaalfde geworden in de GP de la Ville de Pérenchies, een 1.2 UCI-wedstrijd. Ik ging dus wel met ambities naar Vlaams-Brabant”, vertelt Verleyen. “Op dag één, een lastige rit met negen keer de Smeysberg, raakten we met een kopgroep van 25 zo’n anderhalve minuut voorop, het aantal kanshebbers voor het klassement werd dus al gevoelig verminderd. Dag twee was een rit door weer en wind, het peloton viel snel uiteen. Ik werd nipt tweede na Corné Van Kessel, en leider in het algemeen klassement. Ook in rit drie stond er wel wat wind, maar de koers werd goed gecontroleerd door het peloton en draaide uit op een massasprint. Dag vier bestond uit een (kortere) wegrit en een tijdrit. Er vormde zich weer een ontsnapping en ik was niet mee. Dan zijn we met de ploeg op kop gaan rijden om de schade te beperken. Ik bleef leider, maar mijn voorsprong bedroeg nog maar vier seconden. Gelukkig kon ik in de tijdrit die voorsprong weer uitbouwen, tot een comfortabelere 23 seconden. Op de slotdag hebben we met de ploeg mijn trui succesvol verdedigd.”

“Dat was mijn beste wedstrijd van het seizoen. Zo’n vijfdaagse winnen is toch wel het bewijs dat je vijf dagen lang in vorm was, hé. Het is de uitschieter die, in een regelmatig seizoen, nog ontbrak, en ik ben heel blij dat ik die nu te pakken heb.”

Niet bang

Dit jaar staan er voor de Waregemnaar nog enkele mooie eendagswedstrijden op UCI-niveau op het programma, zoals de GP Plouay, Parijs-Tours, en de Ronde van Lombardije.

“Ik voel dat ik ook in die hoger aangeschreven wedstrijden niet bang moet zijn. Dus ook daar wil ik voor een mooi resultaat gaan. Top tien, top vijf, wie weet, misschien eens winst?”, zegt de student marketing aan HoGent. Misschien is het BK op 20 augustus in Putte ook wel iets voor hem. “Ik heb het parcours nog niet in detail bekeken, maar met de vorm die ik nu heb is het logisch dat ik voor méér ga dan gewoon meerijden”, aldus de pion van Bingoal-Pauwels Sauzen WB.

“Volgend seizoen blijf ik sowieso nog een jaar belofte. Ik zit hier op de juiste plaats om uiteindelijk door te kunnen stromen naar de profs. Want dat is wel mijn doel.” (RR)