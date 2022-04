Eerstejaarsjunior Arthur Clauw in Geluveld en Westkerke: “Ik koers nu anders dan bij de nieuwelingen”

Geen Ster van Zuid-Limburg voor Arthur Clauw. De eerstejaarsjunior is van plan in Geluveld (paaszaterdag) en Westkerke (paasmaandag) te starten. Op selecties voor interclubs of rittenkoersen heeft hij niet meteen zicht.

Bij Acrog-Tormans, de ploeg uit Balen, is het niet eenvoudig om in een selectie te geraken. Het Kempense jeugdteam telt heel wat jonge talentjes. Toch kon Arthur Clauw, vorig seizoen als tweedejaarsnieuweling goed voor een drietal overwinningen, dit jaar al Nokere Koerse en Tombroek Koerse afwerken.

“In Nokere kende ik wat te veel pech”, blikt de Beitemnaar terug. “Want op de kasseien van de Varentstraat sloeg ik over de kop. Daar stond ik zeker één minuut stil. Toch ben ik nog kunnen terugkeren, maar drie kilometer van de finish zat ik achter een valpartij. Waardoor een deftig resultaat verloren ging. In Rollegem verging het mij vorige zaterdag beter. Op vraag van de ploegleider ging ik enkele keren mee in een aanval, maar in de sprint liet ik me wat doen. Vandaar pas 22ste.”

Scoren in 2023

In het seizoenbegin werd Arthur Clauw twee keer vierde (Bury en Vlamertinge), eenmaal vijfde (Kachtem) en twee keer elfde (Budingen en Moeskroen). “Tot nog toe kon ik vrij goed mijn mannetje staan”, gaat hij voort. “Ik probeer anders te koersen dan bij de nieuwelingen. In het begin van elke koers ga ik mijn kans in een ontsnapping. Ook omdat ik nog iets te weinig koersinzicht heb.”

“Ik voel niet altijd aan wanneer een vlucht beslissend kan zijn. Door te anticiperen probeer ik sterker te worden. Uiteraard hoop ik dit seizoen al eens een koersje te winnen. Het is vooral de bedoeling om in 2023, in mijn tweede jaar bij de junioren, enkele wedstrijden op mijn naam te zetten.”

Selectie

De komende weken staan voor junioren enkele interessante confrontaties op de kalender. Zoals E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke (30 april) en de Ronde van Vlaanderen (22 mei).

“Bij mijn ploeg is het niet evident om een selectie in de wacht te slepen”, geeft Arthur Clauw toe. “Vandaar dat ik me liever niet uitspreek over welke wedstrijden ik graag zou meedoen. Grijp ik naast een selectie zou ik te fel ontgoocheld zijn. Dat wil ik vermijden. Voor de Ster van Zuid-Limburg die vrijdag 15 april begint ben ik niet geselecteerd. Ik zal tijdens het paasweekeinde twee regionale koersen rijden. Zaterdag start ik in Geluveld, maandag trek ik naar Westkerke.”

(HF)