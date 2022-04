Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Kasper Saver kroont zich tot provinciaal beloftekampioen

Kasper Saver veroverde zondag in Waregem de provinciale beloftetitel. De laatstejaars uit Outrijve droeg zijn zege op aan Filip Carpentier, de stichter en eigenaar van Minerva Cycling Team. Sander Inion, Kenneth Verstegen en Yorben Lauryssen zetten EFC-L&R-AGS op de kaart. Ook Arne Santy, Alessio De Maere, Alex Vandenbulcke, Diel Vergote, Kevin Demeestere, Milan Kuypers, Diel Vergote, Gianni Corijn en Lucas Dewachter toonden zich.

Junior Tars Poelvoorde wint gravelkoers

In de Grote Prijs Tombroek Koerse in Rollegem konden de West-Vlaamse junioren niet echt overtuigen. Arthur Clauw was met zijn 22ste plaats de beste gouwgenoot. Tars Poelvoorde, zoon van gewezen veldrijder en mountainbiker Ronny, schreef wel met panache de A Bloc Gravelrace in Beernem op zijn naam.

Nieuweling Xander Scheldeman bevestigt

Xander Scheldeman pakte in Zandvoorde-Zonnebeke alweer uit met een sterke prestatie. Samen met William Gilbank reed hij de verzamelde tegenstand op een hoopje. In de sprint moest hij zijn meerdere erkennen in de Brit. Altijd en overal is hij de smaakmaker van dienst. Renner worden, heet dat dan. Zeno Durie kon zijn ervaring als veldrijder aanwenden in de A Bloc Gravelrace in Beernem en derde worden.

Lani Wittevrongel en Nanoi Van Wettere winnen

Een week na haar triomf in Eghezée toonde juniore Lani Wittevrongel zich in Beernem de snelste in een massaspurt. Nieuwelinge Nanoi Van Wettere won in Perwez.