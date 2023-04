Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Jasper Dejaegher reed met de Route Adélie de Vitré in Frankrijk zijn eerste profkoers. Na een ziedende start maakte hij deel uit van de eerste waaier, maar door maagproblemen moest hij de strijd staken.

Michiel Lambrecht en Alex Vandenbulcke konden niet uitrijden tussen de profs in de uitgeregende Volta Limburg Classic, een zware internationale eendagswedstrijd in Nederland.

Sander Inion werd 38ste in de eindstand van de tweedaagse Boucle de l’Artois in Frankrijk.

Vanslembrouck soleert

Junior Corneel Vanslembrouck mocht juichen in Varsenare. De klepper van Wielerploeg De Molenspurters Meulebeke sprong in de slotfase weg uit de kopgroep van negen. Zijn ploegmaat Seppe Leman werd op korte afstand tweede.

Lomme Vanden Meerssche eindigde als zestiende in de Pévèle Classics. Hij mocht in deze kleine Parijs-Roubaix op twee minuten van de solerende Nederlander Senna Remijn spurten voor de tiende plaats.

Verbrugge bevestigt

Nieuweling Jasper Verbrugge viel naast het podium in Zandvoorde bij Zonnebeke. Hij strandde op korte afstand van de Pool Dawid Szulik, die zijn medevluchters afhield. Provinciaal kampioen Briek Plasman was vijfde voor Raynaud Beke.

Kyano Cottignies werd in de Pévèle Classics tot twee keer toe afgeremd door een valpartij. Hij reed wel nog op karakter deze Franse kasseikoers uit.

Juniore Luca Vierstraete eindigde als achtste in de Omloop van Noordwest Overijssel in Nederland. Belgisch kampioene Jilke Michielsen werd er vijfde bij de nieuwelingen. Zita Gheysens was elfde. (MVH)