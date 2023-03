Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Michiel Nuytten stond op het podium van de Omloop van het Waasland. Hij moest de Franse prof Samuel Leroux en Elias Van Breussegem laten voorgaan. Maxim Delrue werd afgescheiden vierde. Enkele dagen voordien won hij de spurt voor de tweede plaats in de regionale wedstrijd in Templeuve. In de tweede ronde kon hij zich afscheiden met drie Noren, die het ploegenspel speelden.

Ramses Debruyne werd derde in de Get Up Cup in Aywaille. Zijn kompaan Robin Orins kwam als vierde over de finish.

Jelle Vermoote tekende tijdens de Dorpenomloop in het Nederlandse Rucphen present in de kopgroep van zeven. Toen de samenwerking stokte, ging hij er alleen vandoor. Nadat een groep van dertig hem had bijgebeend, werd hij genekt door een valpartij. Warre Vangheluwe finishte als achttiende.

Kenneth Verstegen werd tweede in Haringe en Ichtegem.

Ereplaats voor Miguel Desmet

Miguel Desmet tikte als achtste aan in Nokere Koerse voor junioren. De zoon van ex-prof Tom mocht in deze internationale afspraak op korte afstand van de Brit Jed Smithson spurten voor de vierde prijs. Xander Scheldeman was veertiende voor Tars Poelvoorde.

Belgisch kampioen Gauthier Servranckx werd tweede in het Noord-Franse Sint-Janskapel. Tuur Hancke was goed voor de derde prijs in Edewalle-Kortemark.

Winst voor Verbrugge, Soetaert en Cottignies

Tweedejaarsnieuweling Jasper Verbrugge mocht juichen in Ichtegem. Hij toonde zich de snelste in een massaspurt. Zijn leeftijdsgenoot Mattijs Soetaert won in Edewalle-Kortemark. Hij hield in een spurt met zeven Briek Plasman, Raynaud Beke en Jasper Verbrugge af. Kyano Cottignies toonde zich op zijn beurt de beste bij de eerstejaars in Ursel. Hij haalde het na een lange solo met bijna vier minuten voorsprong.

Nieuwelinge Jilke Michielsen strandde op de tweede plaats in Beernem. Auke De Buysser toonde zich de snelste. Zita Gheysens mocht mee op het podium. (MVH)