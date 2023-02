Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen al heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Warre Vangheluwe ontpopte zich tot de absolute smaakmaker in Brussel-Opwijk, de openingsmanche van de U23 Road Series. Op twee kilometer van de finish werd de laatstejaarsbelofte tot de orde geroepen. Ook Jelle Vermoote, Michiel Nuytten en Jelle Harteel lieten zich opmerken. Robin Orins spurtte naar de achtste plaats voor Gust Lootens.

Alessio De Maere ging vroeg in het offensief in Gent-Staden. Met zijn tiende plaats hielp hij Dovy Keukens-FCC aan de zege in het ploegenklassement. Kenneth Verstegen was met zijn vijfde prijs de beste West-Vlaamse belofte. Sander Inion werd vijftiende en Victor Vercouillie zeventiende.

Laatstejaarsbelofte Jasper Dejaegher miste door ziekte het openingsweekend.

Kettingprobleem nekt Victor Vaneeckhoutte

Victor Vaneeckhoutte zat in de juniorenversie van Kuurne-Brussel-Kuurne in de kopgroep, maar verloor door kettingproblemen voeling. Ook Miguel Desmet maakte een tijdlang deel uit van de beslissende vlucht.

Lowiek Misseeuw werd zondag tweede in de regionale wedstrijd in Vlamertinge. De nieuwkomer bij Van Moer Logistics Cycling Team strandde op korte afstand van de Brit Peter Drabble. Arthur Clauw finishte daags voordien als derde in de afwachtingswedstrijd voor junioren in Staden. Hij mocht op ruim een halve minuut van Drabble spurten tegen Nolan Huysmans.

Podiumstek voor Raynaud Beke

Raynaud Beke was met zijn derde stek de beste Belg in de afwachtingskoers voor nieuwelingen in Staden. Hij toonde zich na de ontketende Britse ploegmaats Seth Jackson en Luca Bednarek sneller dan Tristan Carette

Chelsey Saintobyn opende met een vierde plaats bij de meisjes-junioren in Vlamertinge, waar Marieke Goossenaerts de spurt van een selecte groep regelde. (MVH)