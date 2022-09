Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Jelle Harteel kon in de laatste manche van de U23 Road Series in Honnelles-Angreau zijn achterstand op Yentl Vandevelde niet meer goedmaken. Hij werd derde in de eerste tussenspurt. Zijn tegenstander was tweede. Nadien slaagde Harteel er niet in om een ruime kopgroep te vervoegen. Hij zakte naar de vierde plaats, maar schreef wel het jongerenklassement op zijn naam. Hij werd ook tweede in het tussenspurtenklassement. Jasper Dejaegher, die gebruik kon maken van een wildcard, was derde in Honnelles-Angreau. Alex Vandenbulcke viel net naast het podium.

De Maere blijft verbazen

Alessio De Maere spurtte naar de vijfde plaats in Wingene Koers. Hij kon rekenen op een lead-out van Dovy Keukens-FCC. In Nieuwkerken-Waas sloot hij zijn interclubseizoen af met een twintigste plaats. Victor Vercouillie liep er bij een valpartij door stuurbreuk averij aan de knie op.

Warre Vangheluwe en Gust Lootens vielen in de prijzen in Izegem Koers.

Michiel Lambrecht werd 35ste in de tweedaagse Orlen Nations Grand Prix, de Poolse manche van de Nations Cup. Jelle Vermoote, die in de openingsetappe verrast werd door de koude en regen, werkte hard voor zijn ploegmaats van de nationale ploeg.

Verrassende Seppe Vercammen

Seppe Vercammen, die pas enkele maanden in het peloton zit, regelde de spurt voor de tweede plaats in de Vlaams-Brabant Classic. Yaurick Leenknegt, lang op de sukkel door bloedarmoede en ijzertekort, finishte als derde.

Lani Wittevrongel werd 25ste in de eindstand van de driedaagse Watersley Ladies Challenge, de Nederlandse manche van de Nations Cup voor meisjes-junioren.

Jilke Michielsen wacht nog steeds op haar eerste zege in de driekleur. Zaterdag was ze tweede in Waarloos, daags nadien derde in Kontich. (MVH)