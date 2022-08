Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Alex Vandenbulcke pakte brons op het Belgisch kampioenschap voor beloften in Sint-Lievens-Houtem. Hij reed van start tot aankomst in de spits. Warre Vangheluwe kleurde de finale met een solo van 25 kilometer. Jelle Vermoote viel net naast het podium. Ook Iyen Cristofano, Kenneth Verstegen en Victor Vercouillie toonden zich.

Alec Segaert werd tweede in de slotrit van de Ronde van de Toekomst. In de overige etappes werkte hij voor Cian Uijtdebroeks, die de eindzege in de wacht sleepte.

Gerben Kuypers was met zijn veertiende plaats de beste belofte in de Omloop van de Grensstreek in Wervik.

Regelmatige Niels De Clerck

Seppe Leman werd twintigste in La Route des Géants in Ieper, waar Roman Ermakov en Artem Shmidt de concurrentie in de vernieling reden. Miguel Desmet strandde op de 28ste rang.

Niels De Clerck was tiende in de Grand Prix Plouay Junior. Viggo Van Neste, verlost van een longvirus, kwam als 24ste over de finish.

Bert Bolle finishte als vijfde in de klimkoers voor junioren in Couvin. Nicholas Goossens was zesde, Arno Vanhaecke negende en Troy Timmermans tiende. Warre Van den Meerssche reed een tijdlang in de aanval.

Xander Scheldeman viel net naast het podium van de klimkoers voor tweedejaarsnieuwelingen in Couvin. Lomme Van den Meerssche was tiende voor Lowiek Misseeuw. Jenthe Verstraete finishte als zeventiende. Eerstejaars Devlin Feys legde beslag op de dertiende plaats.

Goud voor Fierens en Vandevelde

Estée Fierens veroverde goud op het provinciaal kampioenschap in Otegem voor meisjes-junioren. Anna Bruneel werd dertigste in de tweede etappe van Bizkailoloreak, de Baskische manche van de Nations Cup.

Merel Vandevelde kroonde zich voor eigen volk tot West-Vlaams nieuwelingenkampioene. De Otegemse hield verrassend Nanoi Van Wettere en Belgisch kampioene Jilke Michielsen af. (MVH)