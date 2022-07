Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Derdejaarsbelofte Warre Vangheluwe hield in Kemmel Koerse de geroutineerde prof Robbe Ghys af na een slopende slotfase van man tegen man. Alex Vandenbulcke bevestigde met een zevende plaats. Ondanks een achtervolging wegens een fietswissel zat hij voortdurend op de voorposten.

Jasper Dejaegher kwam na een maandenlange inactiviteit door fysiek leed weer boven water in de Province Cycling Tour. Gerben Kuypers werd achttiende in de eindstand. Eerstejaarsbelofte Michiel Lambrecht maakte een goede indruk en koos meermaals voor het offensief.

Ronde van Aosta

Joran Wyseure en Michiel Nuytten haalden het einde van de Ronde van Aosta, maar schitteren zat er niet in. Ze gaven ruim een uur toe op Lenny Martinez.

Milan Donie keek op geen inspanning in de Ain Bugey Valromey Tour voor junioren, maar moest het stellen met de 62ste plaats in de eindafrekening. Victor Vaneeckhoutte koos eveneens voor de aanval. Een mooi eindklassement was ook voor hem nog te hoog gegrepen.

Louic Boussemaere won de slotetappe van de Tour de l’Aisne voor nieuwelingen. Zijn kompaan Jenthe Verstraete hield aan zijn ereplaatsen de groene trui in deze vierdaagse in Frankrijk over. Ook Gaëtan Hellebuyck en Siebe Bauwens gooiden er hoge ogen.

Laurens Plancke werd in Roeselare op korte afstand van een Nieuw-Zeelander tweede voor Jasper Dekien.

Juniore Lani Wittevrongel veroverde op het Europees kampioenschap baanwielrennen in het Portugese Anadia goud in de scratch.

(MVH)