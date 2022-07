Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Podium voor Warre Vangheluwe

Warre Vangheluwe werd op korte afstand van thuisrijder Luca Van Boven derde in de Omloop Het Nieuwsblad in Borsbeke. Doordat hij gevangen zat – zijn ploegmaat Siebe Deweirdt reed in het offensief, maar bleef steken op de tweede plaats – kon hij geen gooi doen naar de zege.

Michiel Lambrecht reed lang met de latere winnaar en drie concurrenten in de aanval. De Oostrozebekenaar, die pas uit een examenperiode kwam, moest op de Muur van Geraardsbergen lossen maar werd nog knap elfde. Jelle Harteel pakte 3 punten bij een tussensprint en had aan zijn 26ste plaats genoeg om leider te blijven in de U23 Road Series.

Alex Vandenbulcke werd 26ste in de eindstand van de Giro del Veneto voor beloften in Italië. Zijn beste dagresultaat was een derde plaats.

Brons voor junioren van JR Roeselare

Jonge Renners Roeselare werd met Brent Baert, Bert Bolle, Jani De Coster, Victor Delbarge, Yaurick Leenknegt en Gauthier Servranckx derde op het Belgisch kampioenschap ploegentijdrijden in het Limburgse Montenaken. Daarmee deden ze een plaatsje beter dan vorig jaar. Ze haalden over de 24 kilometer een gemiddelde van 48,2 kilometer.

Eerstejaarsjunior Victor Vaneeckhoutte legde beslag op de elfde plaats in de GP Général Patton in Groothertogdom Luxemburg. Jasper Dekien klopte in Harelbeke zijn medevluchter Arno Vanhaecke.

Jenthe Verstraete stunt in Luxemburg

Jenthe Verstraete ging Yves Lampaert achterna. De Ingelmunsternaar hield als eindwinnaar van het Critérium Européen des Jeunes, een meerdaagse in Groothertogdom Luxemburg, de gele trui over.

Mauro Adyns reed solo naar de zege in Kruisem. Daags voordien moest hij in Moorslede-Slypskapelle enkel Jelle Boeyen laten voorgaan in de laatste rechte lijn. Siebe Bauwens botste in Beernem in een spurt met twee op de Zuid-Afrikaan Gustav Roller.