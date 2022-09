Dit gebeurde er afgelopen weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Alec Segaert won twee dagen voor zijn afreis naar het WK in Australië met ruim verschil de Memorial Igor Decraene in Waregem. Victor Vercouillie verraste zichzelf met de derde plaats. Daags voordien was hij nog aan de slag in de Flanders Tomorrow Tour.

Michiel Nuytten sloot de Flanders Tomorrow Tour voor beloften af op de achtste plaats. In de slotrit in Handzame spurtte hij naar de negende rang. In de tijdrit was hij met zijn 24ste stek de beste gouwgenoot. Daags voordien maakte hij deel uit van de beslissende vlucht. Jelle Harteel werd derde in die tweede rit. Ook Michiel Lambrecht, Jelle Vermoote, Kenneth Verstegen, Victor Vercouillie, Arne Santy, Warre Vangheluwe en Gust Lootens kleurden deze internationale driedaagse.

Vermoote werd negentiende in de manche van de Nederlandse Topcompetitie in Valkenswaard.

Alex Vandenbulcke geflikt

Alex Vandenbulcke greep door enkele vreemde beslissingen van de jury net naast de rode trui van de tussenspurten in de Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, een Italiaanse vierdaagse van tweede categorie. In de slotrit kwam hij ook nog ten val.

Jasper Dejaegher regelde de spurt voor de derde plaats in de Memorial Danny Jonckheere in Oudenburg. Gerben Kuypers viel net naast het podium.

Provinciaal juniorenkampioen Thibo Germonprez won zondag in Moen. Daags voordien was hij tweede in Kooigem. Jasper Dekien werd vijfde in de interclub in Wuustwezel. Hij mocht er spurten voor de derde prijs. Troy Timmermans finishte als tiende.

Tweedejaarsnieuwleing Xander Scheldeman werd derde in de Memorial Igor Decraene.

Wittevrongel op het podium in Frankrijk

Lani Wittevrongel was de derde juniore in een wedstrijd voor alle categorieën in Bordeaux. Ze kwam als twaalfde over de finish.

Belgisch tijdritkampioene Luca Vierstraete toonde zich de snelste in de Memorial Igor Decraene. Belgisch wegkampioene Jilke Michielsen werd tweede in de afwachtingswedstrijd voor meisjes-nieuwelingen in Hulste. (MVH)