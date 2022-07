Dirk Harteel fier op zoon Jelle: “Bij Lotto-Soudal voelt hij zich thuis”

Eerstejaarsbelofte Jelle Harteel maakt dit seizoen indruk. De pion van de opleidingsploeg van Lotto-Soudal heeft de overgang van de junioren naar de beloften duidelijk goed verteerd. Vader Dirk Harteel is dan ook enorm trots op zijn zoon.

Als eerstejaarsbelofte is het niet altijd makkelijk om je te profileren in het peloton, maar Jelle Harteel heeft daar duidelijk geen last van. Hij behaalde dit jaar al enkele mooie resultaten. “We hadden verwacht dat Jelle veel progressie ging maken, maar hij is echt buitengewoon sterk bezig”, vertelt vader Dirk Harteel.

Rustig aangepakt

“Zowel bij de nieuwelingen als bij de junioren hebben we het rustig aangepakt en hebben we hem niet te veel laten trainen. Ik denk dat hij daar nu de vruchten van plukt. Jelle is een echte allround-coureur. Hij kan goed klimmen en is ook een hardrijder pur sang. Enkel aan zijn explosiviteit moet hij nog wat werken, maar in de sprint staat hij wel zijn mannetje.”

“Ik vermoed dat hij wel nog explosiever zal worden, want we hebben daar nog niet echt specifiek op getraind. Bij Lotto-Soudal voelt Jelle zich thuis. Het is mede hierdoor dat hij zo sterk aan het rijden is, denk ik. Ze hebben hem meteen in de groep opgenomen. De ploeg is ook immens tevreden over hem, omdat hij al vaak in dienst heeft gereden. Jelle is een echte teamplayer.”

Dirk was vroeger zelf een toptalent bij de jeugd, maar hij haakte vroegtijdig af. “Ik moest kiezen tussen de koers en het nachtleven. Ik besloot om voor dat tweede te gaan. (lacht) Jelle heeft dat voorbeeld niet gevolgd, want hij drinkt geen druppel alcohol en gaat nooit uit.”

“Hij focust zich voor de volle honderd procent op de koers. Jelle gaat tijdens de week twee dagen naar school en hij moet van ons ook drie dagen halftijds werken bij een fietsenmaker. Ik vind het belangrijk dat hij weet wat werken is.”

