Deze winter geen Sylvestercross in Bredene,wel BK strandracen

Wie de internationale veldritkalender al eens goed bekeek, kwam tot de conclusie dat de Sylvestercross in Bredene er niet meer op staat. Het wordt dus een winter zonder A-veldrit in de kustgemeente.

“We kregen twee data voorgeschoteld”, verduidelijkt sportschepen Erwin Feys. “Ofwel 18 september ofwel 25 september. De eerste datum zag ik niet zitten, want het toeristisch seizoen is dan nog bezig. En 25 september viel samen met het wereldkampioenschap op de weg in Australië. Vorig jaar organiseerden we op 25 september tijdens het weekeinde van de wereldkampioenschappen in Leuven. We hadden twee uur rechtstreekse televisie, maar het aantal betalende toeschouwers bleef beperkt tot 800 mensen.”

Eli Iserbyt (profs), Denise Betsema (vrouwen) en Aaron Dockx (junioren) waren toen de winnaars in Bredene. De plaatselijke organisatoren – de licentie van de veldrit in Bredene is in handen van Golazo – waren graag naar de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar teruggekeerd. Met veldritten in Gavere (Wereldbeker), Heusden-Zolder en Diegem (Superprestige) en Loenhout (Exact Cross) op 26, 27, 28 en 30 september is de concurrentie op de internationale kalender heel groot. Ook al is er op donderdag 29 december geen UCI-veldrit, bekende namen naar Bredene krijgen zou heel moeilijk zijn.

“We planden op donderdag 29 december een ander sportevenement”, gaat schepen Feys verder. “Het Belgisch kampioenschap strandracen werd ons door Belgian Cycling toegewezen. Dit BK gaat sowieso door. We proberen die dag wel nog voor een primeur in de geschiedenis van de strandwedstrijden te zorgen, maar daarvoor lopen de onderhandelingen met Golazo nog.”

Thuisrijder

Uiteraard zullen die dag alle ogen op thuisrijder Timothy Dupont gericht zijn. Begin december 2021 pakte hij in Bredene de Belgische driekleur. En volgde hij, drie jaar na het vorige BK, zichzelf op. (HF)