Dewulf, Van Lerberghe en Keukeleire in Ruddervoorde: “Nog enkele renners overtuigen”

Uittredend winnaar Stan Dewulf, Guillaume Van Keirsbulck, Jens Keukeleire, Bert Van Lerberghe en Stan Van Tricht worden volgende woensdag 10 mei de blikvangers van Ruddervoorde Koers. De profkermiskoers maakt zich op voor editie 67.

Een deelnemersveld met enkele mooie namen samenstellen is voor de organisatoren een opgave. Ruddervoorde had graag Belgisch kampioen Tim Merlier en zijn ploegmaats Yves Lampaert en Tim Declercq aan de start gekregen. “Merlier had oren naar ons voorstel, maar nu blijkt dat hij met zijn ploeg op stage moet”, verduidelijkt organisatievoorzitter Jeroen Sap. “Terwijl Lampaert en Declercq van 10 tot 14 mei de Ronde van Hongarije afwerken. Bert Van Lerberghe en Stan Van Tricht, hun ploegmaats bij Soudal-Quick.Step, zakken wel naar Ruddervoorde af. We hadden een akkoord met Sep Vanmarcke, maar hij brak zijn pols. Ploegmakker Tom Van Asbroeck zal wel van de partij zijn.”

Stan Dewulf is er volgende woensdag opnieuw. “Net als zijn ploegmaat Lawrence Naesen die onze wedstrijd in 2017 won”, gaat Sap verder. “Ook Jens Keukeleire komt, met enkele renners van het development team van Education First. Guillaume Van Keirsbulck van Bingoal-WB brengt Louis Blouwe, Ludovic Robeet, Luca De Meester, Dorian De Maeght en Nathan Vandepitte mee. We proberen nog enkele renners van Cofidis te overtuigen.” Team Flanders-Baloise, Tarteletto-Isorex, Roubaix, Alpecin-Deceuninck, Volkerwessels en Pauwels Sauzen-Bingoal zullen er ook zijn. Het parcours van vorig jaar – toen moest noodgedwongen afgeweken worden van de gebruikelijke omloop – wordt behouden. (HF)

Woensdag 10 mei om 13.30 uur: Ruddervoorde Koers (15 x 11,1 km).