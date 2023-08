Bij Xavier Vandermeulen staat alles in het teken van koers: “Misschien binnenkort zelfs UCI-commissaris”

Na Jempi Jooren en Jurgen Deryckere is Xavier Vandermeulen op weg om in onze provincie de derde internationale wielercommissaris te worden. Bijna alles wat de 35-jarige man doet, staat in het teken van het wielrennen. Leidt hij over enkele jaren Tour of WK in goeie banen?

Zowel renners, commissarissen als organisatoren komen in de loop van een seizoen wel eens in contact met Xavier Vandermeulen. Ofwel maakt hij deel uit van het college in een wedstrijd ofwel duidt hij juryleden aan ofwel brengt hij administratie rond koersen in orde. Om den brode werkt hij bij Belgian Cycling als sportsecretaris voor de disciplines weg, piste en veld.

Zelf nog gekoerst

“In 2009 ben ik begonnen op de boekhouding van de KBWB”, verduidelijkt Vandermeulen. “In Kortrijk studeerde ik accountancy en fiscaliteit. Tijdens mijn laatste jaar kwam er bij de federatie een vacature voor junior accountant. Ik solliciteerde, kreeg de job en begon op de boekhouding te werken. Ik heb zelf nog gekoerst. Van tweedejaarsnieuweling tot en met laatstejaarsbelofte, altijd bij KSV Deerlijk. Een hoogvlieger was ik niet. Uitrijden in het peloton lukte wel. Af en toe haalde ik eens de top tien.”

In de loop der jaren verschoof zijn functie bij Belgian Cycling richting het administratieve. Voor de commissies weg-piste-veld werd hij sportsecretaris en volgde hij de Limburger Marc Bollen op. “Eerst werkte ik in de schaduw van Marc Bollen”, gaat Vandermeulen verder. “Intussen beheer ik bijvoorbeeld de selecties voor Belgische kampioenschappen, competities zoals de Beker van België en de Road Series voor beloften, de nationale kalender, zorg ik voor de opleiding van commissarissen, probeer ik vragen te beantwoorden. Dus alles wat administratie puur rond wielersport betreft, op nationale selecties na.”

Wat betekent dat Xavier Vandermeulen elke dag vanuit Sint-Baafs-Vijve naar de hoofdzetel in Tubeke rijdt. Eén dag per week kan hij van thuis werken.

Hobby

Zoals iedereen heeft hij ook een hobby. Die eveneens met wielrennen te maken heeft. In de loop der jaren werd hij commissaris. Vorig jaar slaagde hij voor de theoretische proeven van UCI-commissaris. Twee maanden geleden legde hij tijdens de Giro NXT Gen, de vroegere Baby Giro, de praktische proeven af.

“Het resultaat kreeg ik nog niet”, verduidelijkt Vandermeulen. “In die Giro NXT Gen was ik twee dagen voorzitter, zat ik eens op de moto en deed ik ook alle andere juryposities in de karavaan. Mijn hobby is een aanvulling van mijn job. Als commissaris voel je wat er leeft bij organisatoren, renners en teams.” (HF)