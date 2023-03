Belofte Michiel Nuytten in Youngster Coast Challenge: “Afgaan op mijn gevoel en koersen, dat doe ik het liefst”

“De druk is er een beetje af!” Woorden van Michiel Nuytten (21) nadat hij aan het einde van de Omloop van het Waasland in een spurt met drie derde werd. De laatstejaarsbelofte van EFC-L&R-Van Mossel rijdt vrijdag de Youngster Coast Challenge, een internationale beloftenkoers.

In de finale van de eerste profkermiskoers van het seizoen raakte Michiel Nuytten voorop met Elias Van Breussegem en de Fransman Samuel Leroux. Het trio was met Maxim Delrue 40 km van het einde weggereden uit een groep van elf. Voor Delrue ging het in de slotronde iets te snel, maar de belofte uit Harelbeke kon z’n vierde plaats veiligstellen. Nuytten moest in de spurt z’n meerdere erkennen in zowel winnaar Leroux als Van Breussegem.

“In die kopgroep voelde ik me niet de sterkste”, gaf de boerenzoon uit Ardooie eerlijk toe. “Vandaar ook dat ik niet echt veel vertrouwen had in mijn sprint. Ik ging als eerste aan, probeerde op de verrassing te spelen, maar dat lukte niet. Misschien had ik toch moeten gokken op mijn spurt. Los daarvan, deze derde plaats neem ik mee naar wat volgt, want mijn eerste resultaat dit seizoen.”

Eerste uitslag

Veel profs zakten zondag niet naar de startplaats in Lokeren af. De koers werd hard gemaakt door de wind, zodat de groep in de finale in diverse stukken over het parcours verspreid lag. Ondanks een lekke band vroeg in de wedstrijd liet Nuytten zich niet verrassen.

“Mijn benen zijn al van bij de start van het seizoen in orde, alleen is dit de eerste keer dat ik het kan omzetten in een uitslag”, ging Nuytten verder. “In Brussel-Opwijk was ik ook goed, maar zat het niet mee. In Lillers haalde ik de finale, maar kreeg ik met een lekke band af te rekenen.”

Vermoedelijk zal Nuytten vrijdag in de Youngster Coast Challenge bij EFC-L&R-Van Mossel de meest vooruitgeschoven pion zijn. Door een sleutelbeenbreuk opgelopen tijdens het clubkampioenschap miste hij vorig jaar deze UCI-koers voor U23-renners. Het parcours heeft voor de 21-jarige renner uiteraard geen geheimen.

“Ik vermoed dat het grootste gevaar vrijdag komt van het weer”, blikt hij vooruit. “In die wedstrijd is er altijd kans op waaiervorming. Zelfs bij twee of drie Beaufort. Als je wil winnen, moet je misschien wel durven wachten. Ook omdat de Kemmelberg nog ver van de streep is. Vrijdag zal ik op mijn gevoel afgaan en koersen. Dat doe ik het liefst.” (HF)