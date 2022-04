Belofte Alex Vandenbulcke uit Izegem: “Ik doe weer mee met de wereldtop”

Na drie jaar studies terug van weg geweest! Na de Youngster Coast Challenge was dit een opvallend statement van Alex Vandenbulcke op zijn Facebookpagina. We laten de Izegemnaar, 18de in die internationale beloftenkoers, even duiden.

“Corona was een geluk bij een ongeluk: twee jaar heb ik op mijn studies gefocust”, aldus Vandenbulcke. “Nochtans heb ik een Topsportstatuut, maar dat heb ik twee jaar niet gebruikt. Bij de start van deze paasvakantie zijn voor mij alle lessen gepasseerd. Het enige wat ik nog moet doen, is een stage van tien weken. Daarvoor maak ik wel gebruik van dat statuut. Mijn stage begint in oktober en eindigt in januari.”

Als de 20-jarige kerel voor die stage goede punten krijgt, heeft hij een bachelor in financiën en verzekeringen op zak. Hij is niet van plan te stoppen met studeren, maar legt de komende maanden het accent op koersen. “Vanaf de paasvakantie zal ik, net als mijn leeftijdsgenoten, leven als een prof”, glundert de derdejaarsbelofte die in 2020 amper zeven wedstrijden reed en vorig jaar vaak de indruk had dat hij achter de feiten holde.

Kracht tekort

“De profkoers in Ruddervoorde was mijn eerste wedstrijd: die viel mee. Daarna had ik examens. Pas tegen het einde van het seizoen kon ik in Ichtegem een achtste plaats wegkapen. Bij de junioren koerste ik met overschot, vorig jaar had ik het lastig. In de loop van het jaar had ik op Strava iedereen zijn trainingsarbeid de hoogte zien inschieten. Geen wonder dat de gemiddeldes in koers bijzonder hoog waren.”

Het zette de pion van Basso Team Flanders, die vrijdag aan de Triptiek begint, aan het denken. “Met afstand en de duur van de koers had ik geen probleem, maar als licht manneke kwam ik kracht tekort. De voorbije winter zat ik veel in de fitness. Ik won een paar kilo’s spierkracht, mijn explosiviteit is veel groter. Mijn eerste koersen waren heel goed. In de Youngster Coast Challenge kreeg ik de indruk dat ik weer meedeed met de wereldtop.” (HF)