Belgisch kampioen Gauthier Servranckx klaar voor grote koersen: “Waalse parcoursen mijn ding”

Belgisch juniorenkampioen Gauthier Servranckx (17) kijkt uit naar de Trofee van Vlaanderen in Reningelst (27/7), Aubel-Thimister-Stavelot (5-7/8), Ardense Triptiek (14-15/8) en de klimkoers in Couvin (25/8). Met de driekleur koersen in het kermiscircuit is niet altijd plezant.

Uiteraard is het aantrekken van de driekleur voor elke koers heel plezierig voor de eerstejaars uit Zwevezele. In de wedstrijden rond de kerktoren wordt altijd naar de Belgische kampioen gekeken als een scheve situatie moet worden rechtgezet. “Eén uitzondering: de kermiskoers in Oudenburg van 11 juni”, vertelt Servranckx. “Daar zat ik in een vlucht met zes en werkte iedereen heel goed mee. Bovendien kon ik die wedstrijd op mijn naam zetten.”

Grote verschillen

Vorige zondag in Roeselare was het een ander verhaal. “Nadat ik diverse keren zelf iets geprobeerd had, moest ik me even ‘herzetten’”, gaat de pion van Jonge Renners Roeselare verder. “Diverse kleine groepjes reden weg. Er werd naar mij gekeken om te reageren, maar even kon ik dat niet. En toen ik hersteld was van de inspanningen, waren de verschillen al wat te groot.”

Zaterdag trekt Servranckx naar het Oost-Vlaamse Lierde, enkele dagen later staat de UCI-koers Trofee van Vlaanderen op zijn kalender. Hij kijkt vooral uit naar enkele wedstrijden op Waalse parcoursen. Recent sloot hij de klimkoers in Herbeumont als zevende af. “Op de klim van de plaatselijke ronde probeerde ik enkele keren, maar die beklimming was net niet lang genoeg om het verschil te maken”, blikt de Belgische kampioen terug. “In de afdaling werd ik telkens teruggehaald. Ik denk wel dat die langere hellingen in Wallonië mijn ding moeten zijn. Na Aubel-Thimister-Stavelot zal ik echt weten waar ik sta, want het deelnemersveld van die driedaagse zal bijzonder sterk zijn.” (HF)