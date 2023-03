Baptiste Swertvaegher rijdt zaterdag “eerste tijdrit ooit”

Halve thuiskoers voor Baptiste Swertvaegher (17), dit weekend. De Bruggeling rijdt de tweedaagse Guido Reybrouck Classic. Zaterdag koerst hij voor het eerst tegen de klok. Tijdens de kasseirit zondag passeert hij aan het voetbalveld van Jong Male waar hij vele matchen speelde.

Deze week probeerde Swertvaegher nog wat arbeid op de tijdritfiets te doen. “Ik heb een tijdritfiets, toch wordt het zaterdag mijn eerste tijdrit ooit. Mijn papa zal proberen om er nog een powermeter op te installeren, maar ik vrees dat dat tegen zaterdag niet zal lukken. Het parcours heb ik verkend. Langs de vaart zullen sterke tijdrijders het verschil kunnen maken. De etappe van zondag ken ik. Zeker de kasseien aan het voetbalveld van Jong Male, want ik heb daar gespeeld. Als er wat wind staat, kan op die kasseistrook wel iets gebeuren.”

Pech en ereplaatsen

Kuurne-Brussel-Kuurne: opgave na materiaalpech. De Klijte: vijfde. Edewalle: twaalfde. Zo begon de tweedejaarsjunior van Canguru-Latexco aan het seizoen.

“In Kuurne-Brussel-Kuurne wou ik op de uitloper van de Kruisberg schakelen naar mijn grootste versnelling. Mijn ketting viel af en zat klem. Ik heb daar twee minuten gestaan, het peloton was al over de Hotond.” Aandringen had geen zin meer.

“In De Klijte was ik goed, alleen zat ik in de laatste bocht net iets te ver. Met Louis Weyts was het verschil slechts een paar centimeter. Aan het einde van een vrij lastige wedstrijd, met meer dan 900 hoogtemeters voor 75 kilometer, een goed resultaat. Zondag na Edewalle was ik minder tevreden. Halfweg kreeg ik last aan de rug. Net dan reed een groep van zes weg. De wedstrijd was beslist.” (HF)