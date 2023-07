Als het budget krimpt, krimpt de koers: Menen-Kemmel-Menen komt met aangepast format

Menen-Kemmel-Menen, een klassieker op de junioreskalender, krijgt dit jaar een ander format. Waar tot vorig jaar nog traditiegetrouw het Heuvelland opgezocht werd met een rit in lijn, blijven de renners dit jaar op het plaatselijke parcours in Menen. Dirk Expeel van de organiserende club KWSC Menen licht toe.

“We moeten er geen doekjes om winden: het is uiteraard om budgettaire redenen dat we beslist hebben om terug te schroeven naar een plaatselijk parcours – hetzelfde parcours dat we vorig jaar als lokale ronde gebruikten. Als secretaris stelde ik een budget voorop dat nodig was om opnieuw het originele parcours te kunnen organiseren, en dat hebben we niet gehaald. Het is nu eenmaal een feit dat vele sponsors hun budgetten noodgedwongen moeten terugschroeven, en dan volgen de koersen ook. Ik voorspel dat er binnen hier en een paar jaar nog veel wielerwedstrijden dezelfde stap zullen zetten.”

“Organiseren kost handenvol geld: seingevers zijn een niet te onderschatten kost – als je een rit in lijn wil organiseren, is dat bijna de grootste kostenpost – en ook de prijzen voor de hulpdiensten gaan almaar omhoog. Wegenwerken, straatmeubilair, het almaar moeilijker verkrijgen van toelatingen van de politie… Het speelt allemaal mee, natuurlijk. Uiteraard hoop ik dat we ooit nog een echte Menen-Kemmel-Menen kunnen rijden, maar ik vrees dat de ritten in lijn op termijn enkel nog voor de grote spelers zullen overblijven.”

Maar ook op een plaatselijke ronde kunnen heel mooie wedstrijden gereden worden. “We hebben 25 topploegen aan de start, waaronder de volledige top vijf van het Belgisch kampioenschap ploegentijdrijden van afgelopen zondag. Dat zou allemaal niet mogelijk zijn zonder onze trouwe hoofdsponsors: Sandwichpanelen Maes Kristof, Ramen Jielker Geldhof, Interieur Tom Clairhout, Dakwerken Dendauw en ’t Veer.”

“Als organisator is het natuurlijk moeilijk om het verloop van een koers te voorspellen, maar ik ben ervan overtuigd dat er genoeg kwaliteit aanwezig zal zijn om er een mooie wedstrijd van te maken. Veel hangt uiteraard ook af van het weer: zon, regen en wind zijn allemaal factoren die meespelen.”

Eindelijk weer Belg?

Zondag gaan we dus op zoek naar een opvolger voor de Brit William Smith. Misschien eens een Belg, want dat is al geleden van 2016, met Ledegemnaar Lothar Verhulst. “Ik zie Lars Vanden Heede wel een mooie kans maken. Het zou hem alleszins gegund zijn. Hij is heel sterk bezig, maar is volgens mij nog op zoek naar een dikke vis om binnen te halen”, aldus Expeel. (RRK)