Alex Vandenbulcke na Ronde van Turkije: “Goed gepresteerd”

Tenzij er een profteam met een concreet voorstel opduikt verdedigt Alex Vandenbulcke (21) ook volgend seizoen de kleuren van Tarteletto-Isorex. Met manager Peter Bauwens kwam de Izegemnaar tot een akkoord.

Begin deze week keerde Vandenbulcke terug na de Ronde van Turkije. Voor het eerst werkte de laatstejaarsbelofte een rittenkoers van acht dagen af. Hij hield zich goed staande in een meerdaagse met vier teams uit de World Tour en zeven uit het pro-continentale circuit. Timothy Dupont sleepte drie topvijfplaatsen uit de brand. In sprinten die werden gedomineerd door Jasper Philipsen, deze zomer winnaar van de groene puntentrui in de Tour.

Leraar economie

“Sterk deelnemersveld in de Ronde van Turkije”, beklemtoont Vandenbulcke. “De rittenkoers hoort tot de UCI-categorie 2.1. De Ronde van Langkawi is voor de UCI een 2.Pro-meerdaagse, maar daar stonden slechts twee teams uit de World Tour aan de start. In elk geval mag ik niet klagen over mijn prestaties. Ook als team presteerden we goed. Timothy Dupont sprintte tweede, derde, vierde, achtste en tiende. Hij toonde dat hij z’n snelle benen niet kwijt is. Op de slotdag veroverde Mauro Verwilt de witte trui van de tussenspurten. Vier ploegen mochten het eindpodium op. Iemand van onze ploeg stond naast drie renners uit de World Tour.”

Alexey Lutsenko (Astana) werd algemeen eindlaureaat, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) won het puntenklassement en Jay Vine (Team Emirates) was de beste klimmer. In de eindstand werd Vandenbulcke veertigste op 36 minuten van de Kazak die etappes in Tour en Vuelta op z’n palmares heeft.

“De Ronde van Turkije was een hele leuke ervaring”, besluit Vandenbulcke die in afstandsonderwijs voor leraar economie gaat. “In de eerste etappe zat ik in de vroege vlucht. Een paar andere dagen is er nooit een zo’n ontsnapping geweest omdat soms heel hard werd gekoerst. Kamergenoot Mauro Verwilt werd de tweede dag wat ziek. Halfweg de rittenkoers kreeg ik ook problemen met maag en darmen, waardoor ik tijdens de etappes niet kon eten. Dag zeven en acht voelde ik me weer beter.” (HF)