Weinig verrassingen op PK tijdrijden in Ruddervoorde-Baliebrugge

Overwegend zonnig, weinig wind en een iets technischer parcours dan de voorbije jaren! Dat waren de ingrediënten van de West-Vlaamse tijdritkampioenschappen die al meer dan twintig jaar in Baliebrugge gehouden worden.

Veel verrassingen waren er niet. Bij de beloften zette Alec Segaert, de eerstejaars uit Lendelede, zijn groot talent nog eens in de verf. Want over 25 kilometer was hij 59 seconden sneller dan Robin Orins. Gust Lootens pakte brons. Bij de elite zonder contract ging de titel naar Torsten Demeyere, de Anzegemnaar van Tarteletto-Isorex. Ook hij was duidelijk sneller dan Filip Speybrouck en Anthony Debuy.

Daarna was het de beurt aan de jongens junioren. Brent Baert uit Hooglede was over twee ronden van ongeveer acht kilometer dertien tellen sneller dan Milan Donie. Niels De Clerck pakte brons. Bij de tweedejaarsnieuwelingen ging de titel zoals verwacht naar Koolskampenaar Xander Scheldeman. Hij zette Louic Boussemaere over één ronde op twintig seconden, Corneel Vanslembrouck op 25 tellen. Bij de eerstejaarsnieuwelingen legde favoriet Zeno Durie de duimen voor Lukas Coryn. Deze Molenspurter was zeven seconden sneller. Het brons was voor Mathis Bruynooghe. Bij de laatstejaarsaspiranten pakten Alexander Dekeyser en Cara Vande Moortel de West-Vlaamse tijdrittitels.

Het tijdperk Ann-Sophie Duyck bij de vrouwen elite is afgesloten. De provinciale titel ging naar Julie Sap die over twee ronden vier seconden sneller reed dan Lotte Claes. Saartje Vandenbroucke werd derde op twaalf tellen. Bij de meisjes gingen de titels naar Luca Vierstraete (nieuwelingen) en Lente Duhamel (junioren).