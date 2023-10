Nanoi Van Wettere maakt overstap naar Team Rytger: “Om budgettaire redenen”

Weldra begint Nanoi Van Wettere (17) aan een Deens avontuur. Op 1 januari ruilt ze het shirt van AG Insurance NXTG U19 voor dat Team Rytger powered by Carl Ras. Bij het Deense juniorenteam wordt ze in 2024 enige Belgische.

De dochter van ex-renner Wouter Van Wettere begon al bij de miniemen te koersen. Voor haar eerste communie vroeg ze geen stads- maar een koersfiets. De stap richting competitie was gezet. Vorig jaar verdedigde ze de kleuren van Van Moer Logistics. Eind vorig seizoen kreeg ze de kans de stap te zetten naar AG Insurance NXTG U19, de ploeg van Natascha den Ouden, echtgenote van Servais Knaven. Afgelopen zomer kreeg ze te horen best uit te kijken naar een ander team voor haar tweede en laatste jaar bij de junioren.

Maar zes rensters

“Om budgettaire reden zal de juniorenploeg van AG Insurance uit zes in plaats van negen rensters bestaan”, weet Nanoi Van Wettere. “In de manches van de Nations Cup had ik niet de gewenste resultaten gehaald. Wellicht speelde ook dat een rol bij de beslissing van de ploeg. Natascha den Ouden hielp mee aan de zoektocht naar een andere ploeg. We kwamen uit bij het Deense Team Rytger, een ploeg waarmee AG Insurance NXTG U19 soms samenwerkt.”

De jonge Ieperlinge, die in Roeselare haar laatste jaar secundair lichamelijke opvoeding-sport afwerkt, wordt niet de eerste Belgische juniore die voor het Deense team rijdt. Het voorbije wegseizoen koerste de Oost-Vlaamse Xaydee Van Sinaey voor Team Rytger.

Naar Kopenhagen

“Met Xaydee hield ik een videocall om te horen hoe de Deense ploeg werkt”, aldus Van Wettere. “Ze was heel positief over het team. Dus waag ik het erop. Over enkele dagen is in Kopenhagen een eerste kennismaking gepland. In Denemarken ga ik een paar stages afwerken.”

Tijdens het volgende wegseizoen zal ze minder lange verplaatsingen moeten doen. “Team Rytger koerst vaak in België en Nederland”, weet Van Wettere. “Mijn nieuw team rijdt ook alle Nations Cup. Daarin hoop ik volgend jaar beter te presteren. Hier won ik het voorbije seizoen drie regionale koersen en werd ik in Roeselare West-Vlaams kampioene.”