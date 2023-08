Poolse Daria Pikulik houdt Julie De Wilde van sprintzege in Konvert Koerse

Daria Pikulik (Human Powered Health) heeft vrijdag in Kortrijk de tweede editie van Konvert Koerse (cat. 1.1) op haar naam gebracht. Na 126,2 kilometer was de 26-jarige Poolse de snelste in een massasprint. Julie De Wilde strandde op de tweede plaats. De Française Valentine Fortin mocht als derde het podium op Marthe Truyen sprintte naar een vijfde stek.

Konvert Koerse startte vandaag met ruim een kwartier vertraging. De reden? Nog enkele geparkeerde wagen op het parcours in de stad. Later liep de koers nog vertraging op door takken op de baan in Bellegem.

Rond 13.30 uur was er niet zo veel volk aanwezig op de voorstelling van de ploegen noch langs het parcours. Daar kwam snel verandering in tot het tijdstip van de start, voorzien rond 14.15 uur, naderde. De rijen stonden aan de start goed vol. De eigenlijke start kwam er pas om 14.35 uur en daar liep het technisch ook nog even fout. Burgemeester Ruth Vandenberghe gaf het startsein, maar het luchtkanonschot kwam pas 30 seconden later.

Het peloton begon afwachtend aan de wedstrijd. Na de kasseien van de Beerbosstraat kwam er een schuchtere poging van drie rensters, maar die was geen lang leven beschoren. Kort daarop versnelde Sanne Cant. Ze begon in haar eentje aan de resterende 95 kilometer, maar kreeg niet meer dan anderhalve minuut voorsprong. Bij het ingaan van de zes plaatselijke ronden van elk 9 kilometer, bleven daar nog 35 seconden van over.

De Italiaanse Anastasia Carbonari trachtte de oversteek te maken, maar met nog drie ronden voor de boeg smolt alles samen. De Nederlandse Sofie van Rooijen probeerde er onder het belsignaal van de laatste ronde nog vanonder te muizen, maar een groepssprint was onafwendbaar.

Bijna kon Julie De Wilde zichzelf op de erelijst opvolgen, maar Pikulik was haar te snel af en boekte na de openingsetappe in de Tour Down Under (WT) en de voorlaatste rit van de Bretagne Ladies Tour (2.1), haar derde zege van het seizoen.

(Belga/PVH)