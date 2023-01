Yentl Bekaert heeft nog geen zekerheid over toekomst: “Misschien stop ik na dit seizoen met veldrijden”

Yentl Bekaert kwam zaterdag als negende over de streep in de Kasteelcross. De 23-jarige renner uit Passendale hield een goed gevoel over aan die wedstrijd, maar twijfelt over zijn toekomst als profrenner. Bekaert heeft nog een contract tot het einde van het seizoen bij Baloise Trek Lions, maar gesprekken omtrent een nieuwe verbintenis vonden nog niet plaats.

Tim Merlier trok in afwezigheid van een resem toppers aan het langste eind in Zonnebeke. Thuisrijder Yentl Bekaert moest tevreden zijn met een negende stek. “Vooraf had ik getekend voor een plaats in de top 10”, steekt Yentl Bekaert van wal. “Het gevoel op de fiets was goed en dat geeft me vertrouwen voor de wedstrijden die nog volgen. Ik schoot prima uit de startblokken, maar in de eerste bocht raakte ik ingesloten. Dat was balen, want de koplopers waren meteen gaan vliegen. Ik probeerde nog terug te keren, maar ik kon de aansluiting net niet maken. Er zat dus misschien wel net iets meer in, maar ik mag absoluut niet klagen. Zaterdag hoop ik in Hamme op dit elan verder te gaan.”

Start gemist

Op het Belgisch kampioenschap kwam Bekaert er dan weer helemaal niet aan te pas. Hij werd slechts negentiende en moest 7’15” toegeven op winnaar Michael Vanthourenhout. “Tijdens de verkenning zat het gevoel wel goed, maar tijdens de wedstrijd verliep niet alles van een leien dakje. In de jeugdkampioenschappen was gebleken dat de start cruciaal was. Ik wist dus dat ik goed weg moest zijn, maar ik miste mijn start volledig. Ik kon nog enkele plaatsen opschuiven, maar een spectaculaire inhaalrace behoorde niet meer tot de mogelijkheden.”

De stap die ik verwacht had te zetten, heb ik niet gezet

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte maandag zijn selectie voor het WK veldrijden in het Nederlandse Hoogerheide bekend. Gerben Kuypers, generatiegenoot van Bekaert en Belgisch kampioen bij de elite zonder contract, is de meest opvallende naam in de negenkoppige selectie. “Ik ken Gerben niet persoonlijk, maar ik vind wel dat hij terecht geselecteerd is. In het begin van het seizoen nam ik het tegen hem op in de Coupe de France en daar was hij al fenomenaal sterk. Maar sinds zijn overwinning in Essen is hij steevast aanwezig in de voorste gelederen.”

Volgend seizoen

De vorige keer toen we Bekaert aan de tanden voelden, wist hij nog niet hoe zijn toekomst eruit zag. Zijn contract bij de ploeg van Sven Nys loopt namelijk eind dit seizoen af. “Ik weet nog steeds niks meer. Het is een drukke periode geweest en we hebben nog geen tijd gehad om rond de tafel te zitten. Misschien stop ik wel met veldrijden, want ik heb gemerkt dat ik wat blijf hangen. De stap die ik verwacht had te zetten, heb ik niet gezet.” (IV)