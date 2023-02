Lotte Popelier wil in april op topniveau zijn: “Ik wil me in de kijker rijden tijdens de Ardennenklassiekers”

Lotte Popelier hoopt dit jaar opnieuw een stap voorwaarts te zetten. De 21-jarige renster uit Ruddervoorde wil zich vooral tonen in de Ardennenklassiekers.

Met de Vuelta CV Feminas, een Spaanse eendagskoers, heeft Lotte Popelier haar eerste race van het nieuwe seizoen afgewerkt. “Het doel is om mezelf dit jaar in de kijker te rijden tijdens de Ardennenklassiekers. Wedstrijden als de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zijn me op het lijf geschreven. In maart ga ik vooral veel trainen en af en toe een kermiskoers meepikken. Het is echt wel de bedoeling dat ik in april op topniveau ben. Het Vlaamse werk spreekt me minder aan, omdat ik meer een klimmerstype ben. Ik mis wat explosiviteit om op onze wegen uit te blinken.” Op haar zestiende stopte Popelier met volleyballen en koos ze resoluut voor de wielersport. “Mijn vader (Geert Popelier, red.) is een ex-renner en toen ik samen met hem op pad ging, kreeg ik de smaak te pakken. Ik heb het me nog geen seconde beklaagd.”

Ronde van Frankrijk

Op lange termijn is een deelname aan de Tour de France Femmes een doel voor de renster van Duolar-Chevalmeire Cycling Team. “Ik heb nog veel progressiemarge en hoop dit jaar een mooie stap voorwaarts te zetten. Mijn grootste droom is ooit aan de start staan van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Voorlopig is dat wel nog niet aan de orde. Onze ploeg staat er niet aan de start en als ik eerlijk ben, is dat maar goed ook. Dat zou net iets te vroeg zijn voor mij. Bij mijn team krijg ik alle tijd om rustig te groeien. Ik leg mezelf geen druk op, maar het zou leuk meegenomen zijn als ik dit jaar af en toe eens een mooie ereplaats uit de brand weet te slepen. Het zou mij een enorme vertrouwensboost geven.” (IVDA)