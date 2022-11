Lomme Van den Meerssche werkt aan conditie: “Cross is voorbereidingop de weg geworden”

Met een minimum aan training in de benen trok Lomme Van den Meerssche (16) dinsdag naar de Koppenbergcross. Verder dan plaats 47 geraakte de kersverse junior niet. Niet erg. Crossen is voortaan voorbereiding op de weg.

Lomme Van den Meerssche heeft een mooi wegseizoen achter de rug. Met winst in de Herman Vanspringel Diamond als uitschieter. Op het einde van het seizoen werd hij nog zevende in Quaregnon, finale van de Beker van België, en achtste in Affligem, de slotwedstrijd van de Topcompetitie. “Daarna heb ik drie weken niets gedaan”, verduidelijkte de pion van Avia-Rudyco. “Dus ben ik pas vorige week weer wat beginnen fietsen. Zaterdag was er een eerste ploegtraining, een soort kennismaking. En zondag ging ik de Koppenbergcross verkennen. Dinsdag werd ik tijdens de startprocedure als een van de laatsten afgeroepen. Want punten heb ik nog niet.”

Bij de start van de Koppenbergcross moeten meteen de kasseien van de puist van Melden worden bedwongen. “Ik kende een hele goede start, maar daarna kwam ik mezelf een beetje tegen”, ging Van den Meerssche verder. “Dan bleef ik wat hangen. Na die drie weken rust is mijn conditie een beetje weg. En die Koppenbergcross is natuurlijk een hele lastige. Bovendien stonden dit keer heel veel buitenlanders, mannen die het EK zullen rijden, aan de start. Vorig jaar lag de Koppenberg er een stuk zwaarder bij. Bij de tweedejaarsnieuwelingen werd ik toen twaalfde, maar dan was mijn conditie beter.” Toen laste Van den Meerssche in december een rustperiode in. En waren resultaten in de cross nog een doel. Deze winter ziet hij het veldritseizoen als voorbereiding op de volgende wegcampagne. “Nu blijf ik crossen tot het Belgisch kampioenschap in Lokeren, maar ik zal niet elke week een veldrit afwerken”, aldus Van den Meerssche. “Omdat ik ook regelmatig wat lange duurtrainingen wil inlassen. Op 20 november zal ik in Ardooie wel meedoen. Omdat het een cross is die door mijn vroegere club georganiseerd wordt.”

Tomabel-Inofec staat op 19 en 20 november in voor een veldrittweedaagse aan de Waterbek, het waterbufferbekken. “De komende weken zal mijn conditie wel verbeteren”, besloot de student wetenschappen-wiskunde 8 aan De Bron in Tielt. “Ik zal ook enkele grotere crossen rijden. Hopelijk kan ik daar ergens een top vijftien halen. De weg is mijn hoofddoel, maar ik wil mijn conditie toch wat opbouwen richting het BK veldrijden in Lokeren.”