KIJK – Eli Iserbyt krijgt af te rekenen met biergooier, politie pakt de man op: “Was er een ronde of twee echt niet goed van”

In de tweede ronde van de Koppenbergcross kreeg Belgisch kampioen Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) vrijdag een bekertje met bier over het hoofd gekieperd door een ‘crosshooligan’. Deze laatste kwam duidelijk in beeld en werd door de politiediensten meteen opgepakt en van het parcours verwijderd. Het organisatiecomité wil dat de man gestraft wordt voor zijn wandaad. De politie van Oudenaarde stelde na de cross een PV op ‘wegens slagen en verwondingen’.

Iserbyt volgde in het spoor van zijn teamgenoot Michael Vanthourenhout toen die al vrij vroeg in de Koppenbergcross op de inhoud van een bierbekertje werd getrakteerd. De dader kwam echter netjes in beeld waardoor die meteen ook geïdentificeerd werd. De politiediensten grepen onmiddellijk in en haalden de ‘crosshooligan’ er vrij snel uit.

😡 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗿 𝘃𝗼𝗶𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗰̧𝗮 ?



Un supporter n’a rien trouvé de mieux à faire que jeter sa bière sur Eli Iserbyt avant d’être évacué par la police à l’occasion du #Koppenbergcross #LesRP pic.twitter.com/g2PqBJPZ6U — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 1, 2024



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De teammanager van Eli Iserbyt, Jurgen Mettepenningen, omschreef de actie als “crapuleus en marginaal”. Ook organisator Christophe Impens reageerde al op het voorval. “Wij bekijken de televisiebeelden tijdens de cross steeds heel nauwlettend. Dit zeker voor wat betreft de veiligheid van het publiek en renners. We hebben op die manier het incident meteen waargenomen. De biergooier kwam duidelijk in beeld en meteen konden we actie ondernemen. Op minder dan drie minuten na het incident werd de man door de politiediensten uit het publiek geplukt en weggeleid. Of we ons burgerlijke partij gaan stellen? Dat moeten we nog eens overleggen. Wij gaan zeker actie ondernemen. Zoiets kunnen we niet tolereren. Ik vond de reactie van Eli Iserbyt wel mooi toen die stelde dan het hier veel publiek stond en er slechts één iemand zich misdroeg. Er waren 12.000 toeschouwers, maar die biergooier moet gestraft worden. Mensen moeten zich gedragen op een veldrit. Wij kunnen dit niet meer zo zo laten. Dit soort wangedrag moet eruit”, aldus Impens.

Ontgoocheld

“Ik was daar een ronde of twee echt niet goed van. Ik kreeg de lading vol in mijn gezicht. Het was aan mij om daarop de focus weer te vinden. Dat duurde best wel een tijdje. Er was hier vandaag een pak volk dat wel genoot van de cross. Het is jammer dat één iemand zoiets doet”, verduidelijkte de Belgische kampioen na afloop.

“Ik ben toch een beetje ontgoocheld met die tweede plaats, maar ik denk dat Lars van der Haar toch wel de sterkste van het pak was. Hij had op een gegeven moment een heel goede demarrage in huis. Ik geraakte net niet op zijn wiel. Ik zweefde een beetje achter Van der Haar aan. Ik probeerde daarop de tijdschade te beperken. Het klassement vind ik zeker belangrijk. Conditioneel zit het allemaal goed. Ik moet misschien net iets meer op mijn versnelling in de wedstrijd werken. Daarin kom ik nog ietwat tekort. Ik heb alles gegeven en is dat een tweede plaats, dan moet ik me daar bij neerleggen”, gaf Eli Iserbyt mee.

🚵🇧🇪 | Gelukkig! De dwaas die een vol glas over Eli Iserbyt gooide, is in de kraag gevat. Snel gehandeld van de organisatie van de #Koppenbergcross !



📺 Veldrijden stream je op HBO Max pic.twitter.com/ATQvwtWgmB — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) November 1, 2024