Eli Iserbyt moet Lars van der Haar laten voorgaan in de Koppenbergcross

Met veel machtsvertoon heeft de Nederlander Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) vrijdag in Melden de Koppenbergcross gewonnen, dat is de openingsmanche van het seizoen in de X2O Badkamers Trofee.

In deze Ronde van Vlaanderen van het veldrijden ging de 33-jarige Nederlander in de op twee na laatste ronde alleen op avontuur, waarna hij niet meer gegrepen werd. Van der Haar finishte uiteindelijk met een voorsprong van 35 seconden op Belgisch kampioen Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal), die in het begin van de cross op een bierdouche van een supporter getrakteerd werd. Toon Aerts werd op net iets minder dan een minuut derde. Thibau Nys, de winnaar van vorig jaar, moest deze editie vrede nemen met de vierde plaats. Bij de vrouwen ging de zege eerder op de dag voor het derde jaar op rij naar de Nederlandse Fem van Empel.

Het was Thijs Aerts die na de start de lange beklimming van de ‘Bult van Melden’ op kop verzekerde. Net voor het indraaien van het veld werd hij opzijgezet door Yorben Laureyssen. Achter dit duo reden op een lijn Eli Iserbyt, Witse Meeussen, Toon Vandebosch, Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar en Thibau Nys.

Acht crossen

Iserbyt begon als eerste aan de tweede ronde, net voor Vanthourenhout en Laureyssen. Zij pakten respectievelijk 15, 10 en 5 bonificatieseconden. Lander Loockx volgde als vierde, samen met Toon Aerts, Meeussen, Van der Haar en Vandebosch. Bij het aanvatten van de derde ronde vormde zich een kopgroep met zeven renners, Laureyssen was immers weggezakt uit de kop van de cross. Half cross moesten ook Meeussen en Vandebosch laten rijden. Lars van der Haar versnelde na 37 minuten wedstrijd. Iserbyt counterde, Nys stopte een tijdlang af. De laureaat van 2022 vatte de slotronde aan met een voorsprong van 39 seconden op Iserbyt en 54 seconden op Aerts. Meteen lag het podium vast.

De X2O Badkamers Trofee loopt ook deze jaargang over acht wedstrijden. Alle klassementen in deze trofee zullen ook dit seizoen opgemaakt worden op basis van de aankomsttijd van de renners. Het maximale tijdverlies per manche is vijf minuten. Onderweg kunnen er ook bonificatieseconden (respectievelijk 15, 10 en 5 seconden) verdiend worden bij een tussensprint op het einde van de eerste ronde. Als een renner niet aan de start van één van de manches komt, wordt in het klassement een forfait van vijf minuten minuten op de tijd van de winnaar van de wedstrijd aangerekend. Na de Koppenbergcross volgt op zondag 10 november met de Rapencross van Lokeren de tweede manche van de X2O Badkamers Trofee.