Iben Rommelaere zoekt betere vorm op Caps Urban Cross

Zaterdag vindt in Kortrijk de vierde editie van de Caps Urban Cross plaats, een veldrit in hartje Kortrijk. Het is een van de weinige A-crossen waar de beloften in een aparte reeks rijden, daarom zal Harelbekenaar Iben Rommelaere er ook eens zijn kans wagen. Het afgelopen jaar waren de resultaten wat minder, maar intussen bouwt hij rustig weer op.

“Het is natuurlijk fijn om zo’n grote cross op amper vijf kilometer van thuis te mogen rijden. Ik kijk er vooral naar uit om eens in een aparte beloftenreeks te rijden, om wat beter in te schatten hoe ver ik sta. Kortrijk is sowieso iets speciaals, vooral de trappen bij het opdraaien van de fietsersbrug, en de start/aankomstbrug maken het echt bijzonder. Het is technisch en dat gaat me doorgaans wel goed af. Jammer genoeg heb ik er vorig jaar niet al te beste herinneringen aan overgehouden, want toen ben ik onderkoeld binnengebold. De spierpijn die ik daarmee opgelopen heb, heeft me tot in augustus parten gespeeld, waardoor ik nauwelijks een wegseizoen heb kunnen rijden.” Sedert september is de renner van Bert Containers-Doltcini terug aan het crossen, maar tot nu toe was dat toch nog met ups-and-downs. Misschien dat Kortrijk nu het tij kan keren en de eerstejaarsbelofte weer op een constant niveau kan gaan presteren.

“Dit veldritseizoen wil ik vooral stelselmatig weer opbouwen naar m’n oude niveau. Ik spiegel me aan de renners met wie ik vorig jaar om de overwinning streed, het moet m’n ambitie zijn om naar dat niveau toe te werken, stap voor stap. Mocht ik nu moeten inschatten waar ik binnen een tweetal maanden wil staan, dan hoop ik op het Belgisch kampioenschap ergens rond de top-15, misschien zelfs top-10 te finishen. Maar laat ons nog niet te ver vooruit kijken, we zien wel waar het schip strandt.” (RRK)