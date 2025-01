Emiel Verstrynge moet enkel Wout van Aert laten voorgaan in Dendermondse modder

Met veel machtsvertoon heeft Wout van Aert (Visma – Lease a Bike) zondag in Dendermonde de negende manche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven.

In een ware moddercross was Van Aert bijzonder slecht gestart, maar nog voor het einde van de openingsronde was hij al opgeschoven naar de voorste regionen. Nadien was er geen houden meer aan. Uiteindelijk haalde Van Aert het met een voorsprong van een minuut en twintig seconden op Emiel Verstrynge en zo boekt hij zijn tweede zege in evenveel dagen. Zaterdag veegde hij immers de nul weg met een overwinning in de Superprestige van Gullegem, na een beklijvend duel met Belgisch kampioen Eli Iserbyt.

Over twee weken wordt in Benidorm de tiende manche gereden in deze Wereldbeker, eind januari wordt het Wereldbekerseizoen afgesloten met manches in Maasmechelen en Hoogerheide.