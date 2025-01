Wout van Aert pakt eerste seizoenszege in Gullegem na beklijvend duel met Belgisch kampioen Iserbyt

Wout van Aert (Visma – Lease a Bike) heeft zaterdagnamiddag in Gullegem de zevende en voorlaatste manche van de Superprestige veldrijden op zijn naam geschreven. Na een beklijvend duel in de West-Vlaamse modder haalde hij het voor Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Cibel Clementines).

Pas in de slotronde slaagde Van Aert erin de aanklampende Iserbyt te lossen. De Belgische kampioen finishte uiteindelijk op tien seconden. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Cibel Clementines) kwam als derde binnen op 31 seconden. Niels Vandeputte eindigde als vijfde en blijft leider in de tussenstand. De apotheose van de Superprestige volgt op 8 februari met de Noordzeecross in Middelkerke.

Tweede veldrit van het seizoen

De 30-jarige Van Aert werkte in Gullegem, waar hij ook al won in 2023, pas zijn tweede veldrit van deze winter af. Op 27 december werd hij in de Azencross van Loenhout vierde. Een botsing met een onvoorzichtige toeschouwer kostte hem toen een podiumplaats.

Zege voor Brand

Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) won eerder op de dag de race bij de vrouwen. De Nederlandse kampioene zette tijdens de slotronde een solo op. Na een prangende sprint werd de Britse Zoe Bäckstedt (Canyon/SRAM), na het bekijken van de fotofinish, tweede voor de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix-Deceuninck).