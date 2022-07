Tourkaravaan passeert vlakbij Franse en West-Vlaamse grens: veel volk in Cassel

Na drie dagen Denemarken en een rustdag is het Tourcircus in Frankrijk aangekomen. Met start in Duinkerke en aankomst in Calais beweegt het Tourpeloton zich vandaag niet ver van de grens tussen West-Vlaanderen en Frankrijk.

De passage in Cassel na een 40-tal kilometer lokte veel volk. Bovenaan de klim lag een bergpunt te rapen. De Deen Magnus Cort Nielsen wist voor de zevende keer op rij als eerste boven te komen. En ook wat verderop in Clairmarais – tussen Cassel en Saint-Omer – stonden West-Vlaamse fans te supporteren voor hun wielerhelden.

© LR

Morgen is er de befaamde kasseirit met start in Lille. Op de kasseistroken worden wederom veel supporterende landgenoten verwacht.

Passage over de Mont Cassel met vluchters Anthony Perez en Magnus Cort Nielsen. Die laatste kwam als eerste boven. © BELGA

Wout van Aert baant zich een weg tussen de mensenzee op de Mont Cassel. © BELGA