Topfavoriet Alec Segaert is klaar voor WK tijdrijden bij beloften: “Wil heel graag goud”

Nadat de paspoortkwestie vrijdag snel werd opgelost, kon Alec Segaert zich opnieuw helemaal focussen op het WK in Schotland. De renner uit Lendelede is woensdag de grote favoriet op de wereldtitel in de tijdrit bij de beloften.

Vorig jaar veroverde hij in het Australische Wollongong zilver. Dit jaar maakte hij bij de elite al indruk met tweede plaatsen in het BK tijdrijden en het BK op de weg. “Ik heb hier een heel groot doel van gemaakt”, zei hij maandag op het persmoment in het teamhotel van de Belgen.

“Ik wil deze wereldtitel nog heel graag, ik heb er echt naar toegewerkt”, gaf Segaert aan. “Een wereldtitel is een wereldtitel, ook al rij ik al geregeld met de profs mee. Ik droom hier al lang van. In mijn hoofd ben ik ook nog geen volwaardige prof. Ik rij nog veel beloftenwedstrijden mee, dat was ook vooraf het plan voor dit jaar. Ik heb al meer profwedstrijden gereden dan voorzien, maar het blijft belangrijk voor mijn ontwikkeling ook met de beloften te rijden. Daar kan ik nog meer finales rijden en meestrijden voor overwinningen. Dat gevoel wil ik niet verliezen. Het is beter niet te vroeg volledig in het profpeloton terecht te komen.”

Grootste concurrenten

Segaert is voor het brede publiek de grote favoriet in de tijdrit voor beloften. De winnaar van vorig jaar, de Noor Sören Waerenskjold, rijdt dit jaar met de profs mee, net als de Brit Joshua Tarling. “Ik ben al meerdere lijstjes tegengekomen, waarbij ik telkens de favoriet ben”, knikte Segaert. “Tarling had mijn grootste concurrent kunnen zijn, maar rijdt bij de profs. Verder zijn er hier nog wel vijf jongens die vorig jaar top tien reden in Wollongong. Het blijft dus opletten.”