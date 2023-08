Goed nieuws voor Alec Segaert: renner kan alsnog vertrekken naar Glasgow

Alec Segaert is vrijdagavond dan toch op een vlucht met bestemming Schotland kunnen stappen. De Belgische belofte werd vrijdagvoormiddag het slachtoffer van een diefstal op de trein richting Brussels Airport. Zijn rugzak, met daarin zijn internationaal paspoort, werd gestolen. Daardoor kon Segaert aanvankelijk niet vertrekken. Dankzij een spoedprocedure is hij intussen toch kunnen afreizen naar Glasgow. Dat bevestigde Belgian Cycling.

De renner uit Lendelede zat vrijdagmorgen even met de handen in het haar. Zonder internationaal paspoort kon hij niet op zijn vlucht stappen. Zijn broer Loïc, ook performance coördinator bij zijn team Lotto Dstny, deed op sociale media een oproep om de gestolen rugzak terug te vinden.

@SegaertAlec zijn rugzak, met internationaal paspoort werd zonet gestolen op de trein @NMBS IC2308 in zone Brussel. Waardoor hij niet kan vertrekken vanuit @BrusselsAirport naar WK. Iemand ergens een verloren rugzak gezien? Of iemand die kan helpen, pls rtwt! — Segaert Loïc (@segaertl) August 4, 2023



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Er werd snel een spoedprocedure gestart om de nodige documenten opnieuw in handen te krijgen. Met succes. Met enkele uren vertraging kon de renner vrijdagavond alsnog vertrekken.

Segaert is volgende week een grote medaillekandidaat bij de Belgische beloften op het WK wielrennen, zowel in de tijdrit (woensdag, red.) als in de wegrit (zaterdag, red.). Vorig jaar veroverde hij nog zilver op het WK tijdrijden bij de beloften, een jaar eerder brons in de WK-tijdrit bij de junioren.

De twintigjarige hardrijder is bij Lotto Dstny aan zijn eerste profjaar bezig. Hij maakte al indruk met tweede plaatsen op het BK tijdrijden en het BK op de weg. (PV/Belga)