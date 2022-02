West-Vlaamse ploegleiders: “Als we zien hoe Lampie momenteel rondrijdt…”

Dit weekend trekt het klassieke voorjaar zich traditioneel weer op gang met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Wij blikken vooruit met ploegleiders Dirk Demol (Israel Start-Up Nation), Klaas Lodewyck (Quick-Step-Alpha Vinyl) en Nikolas Maes (Lotto-Soudal). “Quick-Step-Alpha Vinyl is sterk, maar dat andere blok, Jumbo-Visma, is ook in orde, hoor.”

1. Wie staat met stip genoteerd voor de Omloop en Kuurne?

Demol: “Lampaert is heel sterk bezig.”

Maes: “Ik denk ook aan hem. Ja, toch wel. Ik heb hem een paar keer in de gaten gehouden en als je het hem vraagt, zal hij wel weer een week ziek geweest zijn. Yves is elk jaar een keertje ziek, maar hij zal er staan op het moment dat hij er moet staan.”

Demol: “Zijn ploeg is ook in orde. Wout van Aert en zijn team hebben nog niet gekoerst, maar ik ben ervan overtuigd dat zij het tweede sterke blok worden, met naast Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck ook Christophe Laporte, Tosh Van der Sande en vooral Tiesj Benoot. Quick-Step-Alpha Vinyl en Jumbo-Visma zijn veruit de sterkste blokken. Het zal van die twee teams komen.”

Lodewyck: “Van Aert zal meteen op post zijn, denk ik. Hij wordt in de Omloop de te kloppen man. Jumbo heeft zijn ploeg zo versterkt dat ze ook verantwoordelijkheid zullen nemen en de koers zullen dragen. Maar dat is geen nadeel voor ons.”

Maes: “Van Aert zal op een heel hoog niveau presteren. De hele Jumbo-ploeg volgens mij. Ze hebben nog geen meter samen gekoerst, maar voor zover ik Tiesj en Tosh ken, zal dat goed werken. Ik wil Quick-Step niet schofferen, maar Jumbo zou wel eens dé ploeg kunnen zijn.”

2. Krijgen we dit voorjaar duels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel te zien?

Lodewyck: “Moeilijk te zeggen, want zijn ploeg communiceert daar niet zo heel veel over. Maar als Van der Poel aan de start staat, zullen er zeker duels volgen.”

Maes: “Het is te kort dag, denk ik. Conditie moet opgebouwd worden met een stevige basis, het liefst met nog wat intensieve prikkels. Maar het is en blijft Van der Poel.”

Demol: “Hij is de trainingen aan het opdrijven en zit al een tijdje in Spanje. Mathieu is zo’n klasbak dat hij weinig nodig heeft om top te zijn, maar hij zal wel 100 procent moeten zijn om te kunnen concurreren. Wat Wout deze winter in het veld liet zien, hebben we nog nooit van hem gezien. Als die twee top zijn, zal dat vonken geven.”

3. Wint Remco Evenepoel Luik-Bastenaken-Luik?

Demol: “Hij kan dat zeker. Ik heb zijn tijdrit in de Algarve gevolgd: een demonstratie. Formidabel wat hij daar deed. Op dit moment kan hij alle rittenkoersen tot acht à negen dagen naar zijn hand zetten, net als eendagskoersen met stevig klimwerk. Het enige vraagteken voor mij op dit moment is of hij een grote ronde kan winnen.”

Maes: “Het doet me veel plezier om hem weer op topniveau te zien. Als de omstandigheden wat meezitten, kan het in Luik, maar om zo’n klassieker te winnen, heb je een heel goed paar benen nodig.”

Lodewyck: “Ik denk ook dat hij zal meedoen, maar tussen winst en verlies zit weinig verschil. We zagen vorig jaar de sprint tussen Pogacar en Alaphilippe. Dan denk ik wel dat Remco daar bij kan zijn. Of de tandem Alaphilippe-Evenepoel een extra voordeel voor ons zal zijn? Onze manier van koersen zal niet veranderen.”

4. Hoe groot is de kans op West-Vlaams succes?

Maes: “Ik zou Sep Vanmarcke zeker zijn klassieker gunnen, maar het wordt elk jaar moeilijker. Yves noemde ik al en daarna heb je renners als Stan Dewulf en Gianni Vermeersch. Stan rijdt zeker op een hoog niveau, maar om een klassieker te winnen? Dat weet ik nog zo niet.”

Demol: “Sep was er al heel vaak bij en kende ook al heel vaak pech. Maar ooit komt die dag en misschien zal dat dit voorjaar zijn. Hij heeft een tijdje met de knie gesukkeld, maar misschien is dat wel goed geweest. Hij slaat Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico over en zal zich via een hoogtestage op de klassiekers voorbereiden. We hebben voor die weg gekozen. Waarom niet, hé? We gaan zeker meespelen.”

Lodewyck: “Als ik zie hoe Lampie momenteel rondrijdt, denk ik meteen aan hem. En hij zal nog progressie maken, dat doet hij altijd in de maand maart. Hij zal altijd meedoen in de semiklassiekers. De E3 is een heel goeie koers voor hem. In Roubaix kende hij al veel tegenslag, maar iedereen weet wat er daar vorig jaar is gebeurd. Ook voor die koers is Yves een vaste klant.”

5. Welke West-Vlaamse prof kan verrassen?

Maes: “Volgens wat ik van Kurt Van De Wouwer (ploegleider bij de beloften van Lotto-Soudal, red.) hoor en zelf al zag, zijn er enkele sterke West-Vlaamse renners op komst. Maar bij de profs? Neen, daar durf ik geen namen op te plakken, want we hebben nog te weinig koersen gezien.”

Demol: “Ik verwacht de doorbraak van Stan Dewulf, die ik bezig zag in de Ruta del Sol. Volgens mij zal hij een grote stap voorwaarts zetten. Wat een goeie coureur, amai! Die komt er wel, al zit hij in een ploeg met Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. Zij hebben toch nog een stapje voor. Stan is wel een renner die van ver durft mee te gaan.”

Lodewyck: “Er is wel wat jong West-Vlaams talent op komst, maar tegen al het geweld dat nu aan de start zal komen, wordt het voor neoprofs heel moeilijk. Gianni Vermeersch kan wel zeker verrassen. Hij behaalde de voorbije jaren enkele mooie resultaten in de schaduw van zijn kopman Mathieu van der Poel. Gianni is iemand die geen trap te veel geeft en aan de meet snel en gevaarlijk is. Als alles meezit, kan het op een dag wel eens prijs zijn voor hem.”